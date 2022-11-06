Корпус стражей исламской революции испытал ракету-носитель Qaem-100 (видео)

Иран заявляет, что с помощью такой ракеты планируют вывести на орбиту гражданский спутник. На Западе считают, что эти испытания могут быть прикрытием для ядерной программы.

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Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили об испытании 5 ноября ракеты-носителя Qaem-100 иранского производства. Суборбитальный полет прошел успешно.

Во время субботних испытаний твердотопливный двигатель первой ступени запуска, получивший название Rafe, работал штатно, сказано в заявлении КСИР. Предполагается, что в будущем с помощью ракеты на орбиту выведут спутник Nahid, который изготовлен по заказу министерства информационных и коммуникационных технологий Ирана.

Что представляет собой Qaem-100?

Малогабаритная орбитальная ракета-носитель одноразового использованияQaem-100 имеет три ступени и способна выводить на орбиту высотой 500 км спутники массой до 80 кг.

Разработчики использовали опыт, который наработали при создании первой иранской малогабаритной ракеты Qased. С ее помощью в 2020 году КСИР успешно вывел на орбиту военный спутник Noor.

В США опасаются, что стремление Ирана к развитию спутниковых технологий на самом деле является прикрытием для создания баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. В Тегеране эти обвинения называют беспочвенными, утверждая, что работы по созданию ядерного оружия не ведутся.

После испытаний 5 ноября Государственный департамент США заявил, что они противоречат резолюции 2231 Совета безопасности ООН. Эта резолюция призывает Иран отказаться от производства баллистических ракет. "В космических ракетах-носителях используются технологии, которые практически идентичны и совместимы с технологиями, используемыми в баллистических ракетах, включая системы большей дальности", — подчеркнули в Госдепе.

Как сообщалось, в американской разведки считают, что Иран мог обращаться к России с просьбой предоставить материалы для создания ядерного оружия, а именно — ядерного топлива. На официальном уровне представители Российской Федерации не поддерживают стремление Ирана к получению ядерного оружия, так же как и отрицают поставки иранских дронов-камикадзе в Россию. Тегеран тоже долго не признавался в передаче РФ своих дронов, однако в итоге игнорировать очевидные вещи стало просто невозможно, поэтому в Иране заявили, что продали свои боевые беспилотники России, однако это было еще до февральского вторжения.

Напомним, Фокус также писал о том, как у Ирана получается производить ракеты и дроны-камикадзе, несмотря на наложенные на страну санкции.