Корпус вартових ісламської революції випробував ракету-носій Qaem-100 (відео)

Іран заявляє, що за допомогою такої ракети планують вивести на орбіту цивільний супутник. На Заході вважають, що ці випробування можуть бути прикриттям ядерної програми.

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Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) оголосили про випробування 5 листопада ракети-носія Qaem-100 іранського виробництва. Суборбітальний політ пройшов успішно.

Під час суботніх випробувань твердопаливний двигун першого ступеня запуску, який отримав назву Rafe, працював штатно, йдеться у заяві КВІР. Передбачається, що в майбутньому за допомогою ракети на орбіту виведуть супутник Nahid, виготовлений на замовлення міністерства інформаційних і комунікаційних технологій Ірану.

Що таке Qaem-100?

Малогабаритна орбітальна ракета-носій одноразового використання Qaem-100 має три ступені та здатна виводити на орбіту висотою 500 км супутники масою до 80 кг.

Розробники використали досвід, який напрацювали під час створення першої іранської малогабаритної ракети Qased. З її допомогою у 2020 році КВІР успішно вивів на орбіту військовий супутник Noor.

У США побоюються, що прагнення Ірану розвитку супутникових технологій насправді є прикриттям для створення балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки. У Тегерані ці звинувачення називають безпідставними, стверджуючи, що роботи зі створення ядерної зброї не ведуться.

Після випробувань 5 листопада Державний департамент США заявив, що вони суперечать резолюції 2231 Ради безпеки ООН. Ця резолюція закликає Іран відмовитися від виробництва балістичних ракет. "У космічних ракетах-носіях використовуються технології, які практично ідентичні та сумісні з технологіями, що використовуються в балістичних ракетах, враховуючи системи більшої дальності", — наголосили в Держдепі.

Як повідомлялося, в американській розвідці вважають, що Іран міг звертатися до Росії з проханням надати матеріали для створення ядерної зброї, а саме — ядерного палива. На офіційному рівні представники Російської Федерації не підтримують прагнення Ірану до отримання ядерної зброї, так само як і заперечують постачання іранських дронів-камікадзе в Росію. Тегеран теж довго не зізнавався у передаванні РФ своїх дронів, однак зрештою ігнорувати очевидні речі стало просто неможливо, тому в Ірані заявили, що продали свої бойові безпілотники Росії, проте це було ще до лютневого вторгнення.

Нагадаємо, Фокус також писав про те, як Ірану вдається виробляти ракети і дрони-камікадзе, незважаючи на накладені на країну санкції.