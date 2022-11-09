ВСУ уничтожили базу ВС РФ в Запорожской области: у россиян — большие потери, — Генштаб

В результате удара уничтожено 15 единиц техники, а также ранены и убиты до 150 российских военнослужащих.

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Подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили военный объект ВС РФ в оккупированной части Запорожской области. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

В частности, командование подтвердило информацию об успешном уничтожении военного объекта ВС РФ в неподконтрольной Киеву части Запорожской области.

Как информирует Генштаб, украинские военнослужащие нанесли удар по месторасположению подразделений оккупационных войск, в результате чего россияне понесли потери среди личного состава и боевой техники.

"Подтверждено поражение подразделений противника на временно занятой территории Запорожской области. 6 ноября уничтожены 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов", — говорится в сообщении Генштаба.

Помимо этого, как отмечает командование, в течение минувших суток авиация Сил обороны осуществила 18 ударов, поразив четыре взводно-опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава и техники, а также 4 позиции, на которых размещались средства ПВО.

На разных направлениях фронта в течение суток также были уничтожены 4 беспилотника типа "Орлан-10" и пять БПЛА "Ланцет". Подразделения артиллерии и ракетных войск, в свою очередь, успешно нанесли удары по пункту управления ВС РФ и 4 районам расположения личного состава с боевой техникой.

Через некоторое время Генштаб ВСУ опубликовал обновленную сводку потерь российских войск за сутки — за день ВС РФ убитыми потеряли 780 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 15 танков, 12 боевых бронированных машин, 11 артсистем и 2 системы ПВО. Общие потери личного состава ВС РФ с первого дня полномасштабного вторжения составляют 77950 солдат.

[ + – ] Статистика потерь ВС РФ за сутки в Украине

Ранее британские спецслужбы предупреждали, что Россия может прибегнуть к ковровым бомбардировкам в Украине, которые она ранее успешно отработала во время конфликта в Сирии.

Также сообщалось, что разведка морской пехоты ВМСУ ударом из артиллерии уничтожила склад топлива оккупантов в Луганской области.