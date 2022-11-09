ЗСУ знищили базу ЗС РФ у Запорізькій області: у росіян — великі втрати, — Генштаб

Унаслідок удару знищено 15 одиниць техніки, а також поранено й убито до 150 російських військовослужбовців.

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Підрозділи Збройних сил України знищили військовий об'єкт ЗС РФ в окупованій частині Запорізької області. Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, командування підтвердило інформацію про успішне знищення військового об'єкту ЗС РФ у непідконтрольній Києву частині Запорізької області.

Як інформує Генштаб, українські військовослужбовці завдали удару по місцю розташування підрозділів окупаційних військ, унаслідок чого росіяни зазнали втрат серед особового складу та бойової техніки.

"Підтверджено поразку підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено й убито до півтори сотні окупантів", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім цього, як зазначає командування, протягом минулої доби авіація Сил оборони здійснила 18 ударів, уразивши чотири взводно-опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу та техніки, а також 4 позиції, на яких розміщувалися засоби ППО.

На різних напрямках фронту протягом доби також було знищено 4 безпілотники типу "Орлан-10" та п'ять БПЛА "Ланцет". Підрозділи артилерії та ракетних військ, зі свого боку, успішно завдали ударів по пункту управління ЗС РФ та 4 районах розташування особового складу з бойовою технікою.

Через деякий час Генштаб ЗСУ опублікував оновлене зведення втрат російських військ за добу — за день ЗС РФ убитими втратили 780 військовослужбовців. Крім цього, було знищено 15 танків, 12 бойових броньованих машин, 11 артсистем і 2 системи ППО. Загальні втрати особового складу ЗС РФ з першого дня повномасштабного вторгнення становлять 77 950 солдат.

[ + – ] Статистика втрат ЗС РФ за добу в Україні

Раніше британські спецслужби попереджали, що Росія може вдатися до килимових бомбардувань в Україні, які раніше успішно відпрацювала під час конфлікту в Сирії.

Також повідомлялося, що розвідка морської піхоти ВМСУ ударом з артилерії знищила склад палива окупантів у Луганській області.