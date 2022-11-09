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Военный Фокус Российско-украинская война

Попросит баллистические ракеты: секретар Совбеза РФ Патрушев приехал в Иран (видео)

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Фото: ТАСС | Николая Патрушева сопровождают чиновники экономических ведомств России

По официальной версии, Николай Патрушев проведет в Тегеране консультации по безопасности. В Институте изучения войны уверены, что он попросит ракеты для продолжения войны в Украине.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Иран. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

Патрушев проведет в Тегеране плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств.

Секретарь российского Совбеза приехал по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, добавляет иранское агентство IRNA.

"В рамках визита запланированы встречи Патрушева с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений и сотрудничества на международной арене", — отметило агентство.

Зачем Патрушев поехал в Иран?

Николая Патрушева сопровождают чиновники российских экономических ведомств, сообщило Nour News. Патрушев может обсудить с иранцами поставки баллистических ракет, писал американский Институт изучения войны (ISW).

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Украина не имеет эффективной защиты против иранских ракет

Аналитики считают визит Патрушева демонстрацией "углубленного партнерства" Москвы и Тегерана.

Визит Патрушева подчеркивает, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в войне с Украиной, отметил ISW.

Командование Вооруженных сил Украины считает, что российские оккупанты могут разместить иранские баллистические ракеты ближе к северной границе с Украиной.

Россия может получить от Ирана ракеты типа "Искандер-М"

Ракеты способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров и против них Украина не имеет эффективной защиты. Армия РФ может получить от Ирана ракеты типа "Искандер-М".

Отметим, что Николай Патрушев был в числе чиновников, с которыми конфиденциально говорил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Они общались по поводу предотвращения эскалации войны в Украине.

Британские СМИ подчеркивали роль Патрушева в формировании напористой внешней политике России, он также был инициатором развертывания репрессий в стране. Патрушев склонен к паранойе и верит в теории заговора, писали журналисты.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев входит в санкционный список Украины.