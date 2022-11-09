Попросить балістичні ракети: секретар Ради безпеки РФ Патрушев приїхав у Іран (відео)

За офіційною версією, Микола Патрушев проведе в Тегерані консультації з безпеки. В Інституті вивчення війни впевнені, що він попросить ракети для продовження війни в Україні.

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Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув у Іран. Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу апарату Ради безпеки.

Патрушев проведе в Тегерані планові російсько-іранські консультації щодо безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств.

Секретар російської Ради безпеки приїхав на офіційне запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані, додає іранське агентство IRNA.

"У межах візиту заплановані зустрічі Патрушева з високопоставленими політичними й економічними діячами Ірану для обговорення питань розвитку двосторонніх відносин і співробітництва на міжнародній арені", — зазначило агентство.

Навіщо Патрушев поїхав у Іран?

Миколу Патрушева супроводжують урядовці російських економічних відомств, повідомило Nour News. Патрушев може обговорити з іранцями постачання балістичних ракет, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

[ + – ] Україна не має ефективного захисту проти іранських ракет

Аналітики вважають візит Патрушева демонстрацією "поглибленого партнерства" Москви й Тегерана.

Візит Патрушева наголошує, що високопосадовець звернувся до Ірану за допомогою у війні з Україною, зазначив ISW.

Командування Збройних сил України вважає, що російські окупанти можуть розмістити іранські балістичні ракети ближче до північного кордону з Україною.

[ + – ] Росія може отримати від Ірану ракети типу "Іскандер-М"

Ракети здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів, і проти них Україна не має ефективного захисту. Армія РФ може отримати від Ірану ракети на кшталт "Іскандер-М".

Зазначимо, що Микола Патрушев був серед чиновників, із якими конфіденційно говорив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Вони спілкувалися щодо запобігання ескалації війни в Україні.

Британські ЗМІ підкреслювали роль Патрушева у формуванні наполегливої зовнішньої політики Росії, він також був ініціатором розгортання репресій у країні. Патрушев схильний до параної та вірить у теорії змови, писали журналісти.

Секретар Ради безпеки Микола Патрушев входить до списку санкцій України.