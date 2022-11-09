ВСУ в боях под Павловкой уничтожили 80 российских солдат, — командование ВСУ

Восточный фронт является главным эпицентром войны, где Россия ежедневно теряет убитыми до 100 своих солдат.

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В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а в районе населенного пункта Павловка украинские военнослужащие уничтожили 80 оккупантов. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Оперативного командования "Восток" Сергей Череватый.

По его словам, сейчас восточный фронт является главным эпицентром полномасштабной войны. В Донецкой области, как отмечает спикер ОК, российские войска несут самые большие потери среди личного состава и боевой техники.

"Бахмутское и авдеевское направления терпят самые большие атаки. Враг набрасывает артиллерийскими системами всех видов, минометами и танками. Однако несет значительные потери и, как правило, мы не даем ему продвинуться вперед. Мы знаем, что на Авдеевское направление должны офицеры-воспитатели с Тихоокеанского флота для того, чтобы улучшить моральное состояние солдат", — продолжил Череватый в эфире национального телемарафона.

Кроме Авдеевки и Бахмута, как отмечает спикер Оперативного командования, ВС РФ осуществляют штурмовые действия в районе Павловки. Недавняя атака возле населенного пункта обернулась для оккупантов большими потерями.

По словам Череватого, ВС РФ в районе Павловки потеряли убитыми 80 военнослужащих, и еще до 60 захватчиков получили различные ранения.

Отметим, что ранее Генштаб ВСУ подтвердил информацию о нанесении удара по военной базе ВС РФ в Запорожской области. По данным командования, украинским военнослужащим удалось уничтожить 15 единиц техники. Помимо этого, ВС РФ потеряли убитыми и ранеными до 150 солдат.

Пентагон, в свою очередь, утверждает, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла половину своих танков.