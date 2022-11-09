ЗСУ в боях під Павлівкою знищили 80 російських солдат, — командування ЗСУ

Східний фронт є головним епіцентром війни, де Росія щодня втрачає вбитими до 100 своїх вояків.

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У Донецькій області тривають запеклі бої, а в районі населеного пункту Павлівка українські військовослужбовці знищили 80 окупантів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Оперативного командування "Схід" Сергій Череватий.

За його словами, зараз східний фронт є головним епіцентром повномасштабної війни. У Донецькій області, як зазначає спікер ОК, російські війська зазнають найбільших втрат серед особового складу та бойової техніки.

"Бахмутський та Авдіївський напрямки зазнають найбільших атак. Ворог накидає артилерійськими системами всіх видів, мінометами та танками. Проте зазнає значних втрат і, як правило, ми не даємо йому просунутися вперед. Ми знаємо, що на Авдіївський напрямок потрібні офіцери-вихователі з Тихоокеанського флоту для того, щоб покращити моральний стан солдат", — продовжив Череватий в ефірі національного телемарафону.

Крім Авдіївки та Бахмута, як зазначає спікер Оперативного командування, ЗС РФ здійснюють штурмові дії в районі Павлівки. Нещодавня атака біля населеного пункту обернулася для окупантів великими втратами.

За словами Череватого, ЗС РФ у районі Павлівки втратили вбитими 80 військовослужбовців, і ще до 60 загарбників отримали різні поранення.

Зазначимо, що раніше Генштаб ЗСУ підтвердив інформацію про завдання удару по військовій базі ЗС РФ у Запорізькій області. За даними командування, українським військовослужбовцям вдалося вбити 15 одиниць техніки. Крім цього, ЗС РФ втратили вбитими та пораненими до 150 солдат.

Пентагон, зі свого боку, стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила половину своїх танків.