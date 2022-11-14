В Херсоне запретили продавать и производить алкоголь — указ

Пиво, вино, крепкие и слабоалкогольные напитки уберут с полок магазинов. Ограничения вводят до отмены военного положения или действия приказа главы местной военной администрации.

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В освобожденном от российских оккупантов Херсоне с 14 ноября запретили продавать алкоголь. Об этом сказано в указе главы Херсонской городской военной администрации Галины Луговой.

С 14 ноября на территории всех населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины запрещены изготовление, перевозка и торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе — речь идет о пиве, вине и слабоалкогольных напитках.

Запрет не касается лекарственных и дезинфицирующих средств. Он будет действовать до отмены приказа Галины Луговой или в военного положения в целом.

Контролировать соблюдение запрета будут Нацполиция и Нацгвардия, СБУ и Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.

В сводке Генштаба ВСУ за 12 ноября говорилось, что в захваченном ВС РФ Геническе ввели "сухой закон". Оккупанты вывезли спиртные напитки со складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания в городе.

Морально психологическое состояние и дисциплина российских солдат на временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается, подчеркнул Генштаб ВСУ.

Напомним, что 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский участвовал в поднятии украинского флага над зданием облгосадминистрации. Глава государства обещал не нападать на Москву.

В Кремле по-прежнему считают Херсон российской территорией, визит Зеленского там оставили без комментариев. Диктатор Владимир Путин подписал 30 сентября "указы" об аннексии частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Украинские военные освободили Херсон 11 ноября, жители города радостно приветствовали бойцов в центре города.