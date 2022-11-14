У Херсоні заборонили продавати та виробляти алкоголь

Пиво, вино, міцні та слабоалкогольні напої приберуть із полиць магазинів. Обмеження вводять до скасування воєнного стану чи дії наказу голови місцевої військової адміністрації.

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У звільненому від російських окупантів Херсоні із 14 листопада заборонили продавати алкоголь. Про це йдеться в указі голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової.

З 14 листопада на території всіх населених пунктів Херсонської міської територіальної громади заборонено виготовлення, перевезення та торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, — йдеться про пиво, вино та слабоалкогольні напої.

Заборона не стосується лікарських та дезінфікувальних засобів. Вона діятиме до скасування наказу Галини Лугової або до воєнного стану загалом.

Контролюватимуть дотримання заборони Нацполіція та Нацгвардія, СБУ та Військова служба правопорядку Збройних Сил України.

У зведенні Генштабу ЗСУ за 12 листопада йшлося про те, що в захопленому ЗС РФ Генічеську ввели "сухий закон". Окупанти вивезли спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування у місті.

Морально психологічний стан та дисципліна російських солдатів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується, наголосив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, що 14 листопада президент України Володимир Зеленський взяв участь у піднятті українського прапора над будівлею облдержадміністрації. Глава держави обіцяв не нападати на Москву.

У Кремлі, як і раніше, вважають Херсон російською територією, візит Зеленського там залишили без коментарів. Диктатор Володимир Путін підписав 30 вересня "укази" про анексію частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Українські військові звільнили Херсон 11 листопада, мешканці міста радісно вітали бійців у центрі міста.