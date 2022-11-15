"Путей нет": эксперт AP назвал величайшую победу Украины, после которой может пасть власть Путина

По словам эксперта, Россия может потерпеть военное поражение в Украине. Однако она остается страной, с которой придется еще долго бороться.

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Освобождение Крыма стало бы величайшей победой в войне для Украины, невыразимым поражением для России, и тогда даже собственная власть Путина могла бы висеть на волоске. Об этом написал директора по глобальной координации новостей в Associated Press Тамер Факахан.

По словам эксперта, Ключевой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли Украина развить свою победу расширить свое южное контрнаступление на другие оккупированные Россией районы.

В материале сказано, что Россия может потерпеть поражение на поле боя, но она останется державой, с которой так или иначе придется бороться. И угроза применения Кремлем ядерного оружия нависла над всем миром.

"Освобождение и победа на поле боя также являются мощным стимулом для таких союзников, как Соединенные Штаты, Европейский союз и Великобритания, поддерживать стабильный поток военной помощи, которая непосредственно способствует продвижению Украины", — написал Тамер Факахан.

Он также отметил, что у Украины есть "импульс", который является важным фактором в войне. Поэтому Киеву, а также партнерам, стоит извлечь из него максимальную пользу.

При этом, как пишет специалист, международная поддержка Москвы ослабевает. Так, глава Китая Си Цзиньпин также может быть менее склонен поддерживать российского коллегу Владимира Путина по мере накопления крупных потерь армии РФ в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ уничтожили энергообъект в Херсонской области, два региона остались без света. Оккупанты подорвали два автотрансформатора, весом 250 тонн каждый. Херсонская область остается без электричества с 6 ноября, энергетики работают над подключением резервных источников.

Еще напомним, что в Генассамблее ООН проголосовали за выплату репараций Украине. Принятый документ рекомендует 193 государствам вести международный реестр с информацией об ущербе, который нанесла РФ из-за вторжения.

Также сообщалось, что в пограничной с Украиной областью Беларуси напечатают 50 000 повесток. По информации наших военных, срок тендера на печать бланков повесток мобилизованным в Брестской области — до 31 декабря 2022 года.