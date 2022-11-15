"Шляхів немає": експерт AP назвав найбільшу перемогу України, після якої може впасти влада Путіна

За словами експерта, Росія може зазнати військової поразки в Україні. Однак вона залишається країною, з якою доведеться ще довго боротися.

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Звільнення Криму стало б найбільшою перемогою у війні для України, невимовною поразкою для Росії, і тоді навіть власна влада Путіна могла б висіти на волосині. Про це написав директор з глобальної координації новин в Associated Press Тамер Факахан.

За словами експерта, ключове питання зараз полягає в тому, чи зможе Україна розвинути свою перемогу розширити свій південний контрнаступ на інші окуповані Росією райони.

У матеріалі сказано, що Росія може зазнати поразки на полі бою, але вона залишиться державою, з якою так чи інакше доведеться боротися. І загроза застосування Кремлем ядерної зброї нависла над усім світом.

"Звільнення та перемога на полі бою також є потужним стимулом для таких союзників, як Сполучені Штати, Європейський союз та Великобританія, підтримувати стабільний потік військової допомоги, яка безпосередньо сприяє просуванню України", — написав Тамер Факахан.

Він також зазначив, що Україна має "імпульс", який є важливим фактором у війні. Тому Києву, а також партнерам, варто отримати з нього максимальну користь.

При цьому, як пише фахівець, міжнародна підтримка Москви слабшає. Так, глава Китаю Сі Цзіньпін також може бути менш схильний підтримувати російського колегу Володимира Путіна з накопиченням великих втрат армії РФ в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ знищили енергооб'єкт у Херсонській області, два регіони залишилися без світла. Окупанти підірвали два автотрансформатори, вагою 250 тонн кожен. Херсонська область залишається без електрики з 6 листопада, енергетики працюють над підключенням резервних джерел.

Ще нагадаємо, що у Генасамблеї ООН проголосували за виплату репарацій Україні. Ухвалений документ рекомендує 193 державам вести міжнародний реєстр з інформацією про шкоду, яку завдала РФ через вторгнення.

Також повідомлялося, що у прикордонній з Україною областю Білорусі надрукують 50 000 повісток. За інформацією наших військових, термін тендеру на друк бланків порядку денного мобілізованим у Брестській області — до 31 грудня 2022 року.