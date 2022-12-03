"Было бы выгодно": аналитики ISW рассказали, зачем в Кремле так активно настаивают на переговорах

Аналитики заявили, что российские пропагандисты боятся усиления украинского ПВО новым западным вооружением. Это говорит об уязвимости российского оружия.

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Россия хочет извлечь выгоду из стремления Запада к переговорам. Москва хочет, чтобы Запад предлагал ей уступки. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявили, что риторика президента РФ Владимира Путина говорит о том, что н не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели войны. Скорее всего, Кремль хочет убедить Запад начать переговорный процесс без четкого определения целей.

В отчете сказано, что Москве выгодна оперативная пауза для накопления и перегруппировки сил на фронте. Однако Россия продолжает выдвигать требования, выполнение которых было бы равноценно капитуляции Украины.

По словам аналитиков, РФ представляет серьезную угрозу для украинской энергосистемы, несмотря на то, что большую часть ракет и дронов-камикадзе ПВО Украины сбивает.

При этом, как сказано в отчете, дополнительные системы противовоздушной обороны, предоставляемые Западом, усложняют РФ выполнить свои цели по уничтожению энергосистемы Украины. Аналитики утверждают, что многие российские пропагандисты уже опасаются усиления ПВО Украины.

"Такая паника среди российских блогеров демонстрирует уязвимость российской ракетной кампании", — сказано в отчете.

Ранее Фокус сообщал, что в Белом доме рассказали о настоящих планах Путина. В администрации президента США считают, что главе Кремля нужно увести войска с территории Украины, а также перестать обстреливать ее территорию ракетами.

Еще напомним, что в России начали выдавать иностранцам повестки в военкомат. Приглашения явиться в военкомат получили около 80 сотрудников завода в Челябинске, среди которых есть граждане Беларуси и Узбекистана.

Также сообщалось, что в Германии высказались об освобождении Крыма военным путем. По словам главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, Украина испробовала все способы дипломатического урегулирования конфликта с Россией.