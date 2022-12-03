"Було б вигідно": аналітики ISW розповіли, навіщо у Кремлі так активно наполягають на перемовин

Аналітики заявили, що російські пропагандисти бояться посилення українського ППО новим західним озброєнням. Це говорить про вразливість російської зброї.

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Росія хоче отримати вигоду із прагнення Заходу до перемовин. Москва хоче, щоб Захід пропонував їй поступки. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики заявили, що риторика президента РФ Володимира Путіна говорить про те, що він не зацікавлений у серйозних перемовинах з Україною і зберігає максималістські цілі війни. Скоріш за все, Кремль хоче переконати Захід розпочати переговорний процес без чіткого визначення цілей.

У звіті сказано, що Москві вигідна оперативна пауза для накопичення та перегрупування сил на фронті. Однак Росія продовжує висувати вимоги, виконання яких було б рівноцінним капітуляції України.

За словами аналітиків, РФ становить серйозну загрозу для української енергосистеми, попри те, що більшу частину ракет та дронів-камікадзе ППО України збиває.

При цьому, як сказано у звіті, додаткові системи протиповітряної оборони, які надає Захід, ускладнюють РФ виконати свої цілі щодо знищення енергосистеми України. Аналітики стверджують, що багато російських пропагандистів уже побоюються посилення ППО України.

"Така паніка серед російських блогерів демонструє вразливість російської ракетної кампанії", — сказано у звіті.

Раніше Фокус повідомляв, що в Білому домі розповіли про справжні плани Путіна. В адміністрації президента США вважають, що главі Кремля потрібно відвести війська з території України, а також припинити обстрілювати її територію ракетами.

Ще нагадаємо, що в Росії почали видавати іноземцям повістки у військкомат. Запрошення з'явитися до військкомату отримали близько 80 співробітників заводу в Челябінську, серед яких є громадяни Білорусі та Узбекистану.

Також повідомлялося, що у Німеччині висловилися про звільнення Криму військовим шляхом. За словами голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Хойсгена, Україна випробувала всі способи дипломатичного врегулювання конфлікту з Росією.