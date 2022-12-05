В РФ собираются перебросить в Украину вооружение из Сирии – СМИ

Россия провела переговоры с Израилем, в ходе которых попросила "не вмешиваться" в перемещение вооружения из Сирии в Украину.

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В Российской Федерации намерены перебрасывать оружие из Сирии для ведения боевых действий на территории Украины. Об этом сообщается на сайте израильского общественного телеканала "Кан-11".

В публикации отмечают, что корреспондент канала Гили Коэн в вечернем выпуске новостей поведала о том, что между РФ и Израилем прошли переговоры. Российская сторона сообщила о своем намерении переместить часть своего "стратегического вооружения" из Сирии в Украину, а также попросила израильских коллег "не мешать переброске и не вмешиваться в процесс".

Корреспондент "Кан-11" также упомянула о том, что в посольстве Российской Федерации отказались комментировать данную ситуацию.

Ранее мы также писали о том, чем Китай может снабжать Россию для войны в Украине. Эксперты предполагают, что самолеты Ан-124, курсирующие между РФ и Китаем, могут транспортировать электронные компоненты для ракет, оружие или станки для производства оружия.

При этом в Китае утверждают, что снабжают армию Российской Федерации только зимней одеждой.

Напомним, что в Соединенных Штатах намерены ввести санкции по отношению к компаниям, помогающим Российской Федерации восполнять свои запасы оружия. Министр финансов США отметила, что в санкционный список попадут 14 человек и 28 юридических лиц.

Фокус также сообщал, что по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, после победы Украины в войне, Российская Федерация больше не должна владеть ядерным оружием.

Еще мы писали, что испанская фирма Instalaza, занимающаяся поставками оружия в Украину, получила подозрительную посылку. Эксперты предположили, что внутри находилась взрывчатка. В ходе масштабной спецоперации пакет с предполагаемым взрывчатым веществом был обезврежен.