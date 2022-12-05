У РФ збираються перекинути в Україну озброєння із Сирії – ЗМІ

Росія провела переговори з Ізраїлем, під час яких попросила "не втручатися" у переміщення озброєння із Сирії до України.

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У Російській Федерації мають намір перекидати зброю із Сирії для ведення бойових дій на території України. Про це повідомляється на сайті ізраїльського громадського телеканалу "Кан-11".

У публікації зазначають, що кореспондент каналу Гілі Коен у вечірньому випуску новин розповіла про те, що між РФ та Ізраїлем відбулися переговори. Російська сторона повідомила про свій намір перемістити частину свого "стратегічного озброєння" з Сирії до України, а також попросила ізраїльських колег "не заважати перекиданню та не втручатися у процес".

Кореспондент "Кан-11" також згадала про те, що у посольстві Російської Федерації відмовилися коментувати цю ситуацію.

Раніше ми також писали про те, що Китай може постачати в Росію для війни в Україні. Експерти припускають, що літаки Ан-124, які курсують між РФ та Китаєм, можуть транспортувати електронні компоненти для ракет, зброю або верстати для зброї.

При цьому в Китаї стверджують, що забезпечують армію Російської Федерації лише зимовим одягом.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах мають намір запровадити санкції стосовно компаній, які допомагають Російській Федерації поповнювати свої запаси зброї. Міністр фінансів США зазначила, що до списку санкцій потраплять 14 осіб та 28 юридичних осіб.

Фокус також повідомляв, що, на думку секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олексія Данилова, після перемоги України у війні, Російська Федерація більше не повинна володіти ядерною зброєю.

Ще ми писали, що іспанська фірма Instalaza, яка займається постачанням зброї в Україну, отримала підозрілу посилку. Експерти припустили, що всередині була вибухівка. У ході масштабної спецоперації пакет із вибуховою речовиною було знешкоджено.