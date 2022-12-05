Появилось видео, как на предприятиях "Укроборонпрома" производят снаряды стандартов НАТО

На опубликованных в сети видео можно пронаблюдать за процессами изготовления снарядов калибров 122мм, 152мм та 155мм.

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Военный обозреватель Роман Бочкала показал, как заводы Укроборонпрома изготавливают снаряды 122мм, 152мм та 155мм. Соответствующие видео он опубликовал у себя в Telegram.

[ + – ] Производство снарядов 155мм, 152мм и 122мм

На момент публикации комментариев от самого "Укроборонпрома" не было.

Снаряды калибра 155мм, 152мм и 122мм?

Снаряды 155мм — это распространенный калибр артиллерийских снарядов универсального стандарта НАТО. Чаще всего используется в полевых орудиях, гаубицах.

Снаряды 122-мм — традиционный калибр советской полевой артиллерии. Орудия, которые стреляли такими снарядами, использовались еще во время Первой мировой войны.

Снаряды 152-мм — популярный калибр снарядов у советского блока и современной российской армии.

Напомним, что ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что на предприятиях "Укроборонпрома" наладили изготовление советских калибром 122 и 152 мм. Также теперь изготавливаются 120-мм мины. Министр выразил надежду, что в течение следующих нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы.

Как заявляют в "Укроборонпроме", производство рассредоточено фактически по всей Украине. Для налаживания процессов ушло несколько месяцев. Масштабы производства позволяют получать от 1000 боеприпасов ежемесячно.

Также Фокус писал, что "Укроборонпром" разработал устройство для разминирования. Устройство, похожее на карандаш, прожигает металл, подрывая мины и боеприпасы.