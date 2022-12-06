"Чтобы не расстраивать": правозащитникам запретили спрашивать у Путина о потерях в Украине

На встрече с президентом РФ 7 декабря члены Совета по правам человека не смогут задать вопросы о "Группе Вагнера", а тему обеспечения мобилизованных им рекомендовали поднимать только "очень осторожно".

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В среду, 7 декабря, пройдет ежегодная встреча президента РФ с Советом по правам человека (СПЧ) России — перед ней правозащитникам дали указание не задавать Владимиру Путину вопросы о потерях Вооруженных сил РФ в Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет издание "Верстка".

Журналисты отметили, что в прошлом месяце из СПЧ были исключены противники полномасштабной войны РФ против Украины, а взамен туда были приняты сторонники "спецоперации", например военкор-пропагандист Александр Коц. Глава СПЧ Валерий Фадеев несколько раз встречался с представителями Кремля для утверждения тем грядущей встречи.

По данным собеседника издания, Фадеев запретил членам СПЧ задавать Путину вопросы которые, в частности, касаются:

российского закона об уголовной ответственности за "фейки" об армии РФ;

казни завербованного "Группой Вагнера" Виктора Нужина;

потерь ВС РФ на фронте в Украине.

Исключить вышеуказанные темы членам совета рекомендовали, чтобы "не расстраивать президента", сообщил источник журналистов. При этом вопросы о мобилизованных и их обеспечении источники назвали "опасными", отметив, что говорить на эту тему с Путиным возможно только "очень осторожно". Помимо этого СМИ стало известно, что один из членов СПЧ планирует задать президенту РФ вопрос о вербовке "вагнеровцами" российских заключенных, однако, по данным издания, сделать это ему вряд ли позволят.

В то же время членам СПЧ рекомендовали снова спросить Путина об окончании мобилизации, чтобы он в очередной раз это подтвердил на фоне распространяемой в СМИ информации о новой волне набора солдат для участия в войне против Украины. Также участникам встречи рекомендовали поднять вопросы, касающиеся экологии, санкций против россиян, "отмены" российской культуры на Западе, беженцев, волонтерства и закона о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ.

Напомним, ранее в этом месяце Путин подписал закон, который запрещает митинги у зданий государственных органов, высших учебных заведений, школ, больниц, церквей и ряда других объектов. Кроме того, согласно закону, каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест митингов в том случае, если это обусловлено некими историческими или культурными особенностями объекта.

Также мы писали, что в Кремле заявили о планах Путина посетить оккупированный российскими войсками Донбасс.