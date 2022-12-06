"Щоб не засмучувати": правозахисникам заборонили питати у Путіна про втрати в Україні

На зустрічі з президентом РФ 7 грудня члени Ради з прав людини не зможуть поставити питання про "Групу Вагнера", а тему забезпечення мобілізованих їм рекомендували порушувати лише "дуже обережно".

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У середу, 7 грудня, пройде щорічна зустріч президента РФ з Радою з прав людини (РПЛ) Росії — перед нею правозахисникам дали вказівку не ставити Володимиру Путіну питання щодо втрат Збройних сил РФ в Україні. Про це з посиланням на джерела пише видання "Верстка".

Журналісти зазначили, що минулого місяця з РПЛ було виключено супротивників повномасштабної війни РФ проти України, а натомість туди було прийнято прихильників "спецоперації", наприклад військкор-пропагандист Олександр Коц. Голова РПЛ Валерій Фадєєв кілька разів зустрічався з представниками Кремля для затвердження теми майбутньої зустрічі.

За даними співрозмовника видання, Фадєєв заборонив членам РПЛ ставити Путіну питання, які, зокрема, стосуються:

російського закону про кримінальну відповідальність за "фейки" про армію РФ;

страти завербованого "Групою Вагнера" Віктора Нужина;

втрат ЗС РФ на фронті в Україні.

Виключити вищезгадані теми членам ради рекомендували, щоб "не засмучувати президента", повідомило джерело журналістів. Водночас питання про мобілізованих та їх забезпечення джерела назвали "небезпечними", зазначивши, що говорити на цю тему з Путіним можливо лише "дуже обережно". Крім цього, ЗМІ стало відомо, що один з членів РПЛ планує поставити президентові РФ питання про вербування "вагнерівцями" російських ув'язнених, однак, за даними видання, зробити це йому навряд чи дозволять.

Водночас членам РПЛ рекомендували знову запитати Путіна про закінчення мобілізації, щоб він вкотре це підтвердив на тлі інформації, що поширюється в ЗМІ, про нову хвилю набору солдатів для участі у війні проти України. Також учасникам зустрічі рекомендували порушити питання щодо екології, санкцій проти росіян, "скасування" російської культури на Заході, біженців, волонтерства та закону про заборону пропаганди ЛГБТ у РФ.

Нагадаємо, раніше цього місяця Путін підписав закон, який забороняє мітинги біля будівель державних органів, вищих навчальних закладів, шкіл, лікарень, церков та інших об'єктів. Крім того, згідно із законом, кожен регіон може додатково запроваджувати власні заборони місць мітингів у тому випадку, якщо це обумовлено деякими історичними чи культурними особливостями об'єкта.

Також ми писали, що у Кремлі заявили про плани Путіна відвідати окупований російськими військами Донбас.