"Им решать, как использовать": США не против, Украина атаковала РФ беспилотниками, — СМИ

Журналисты пишут, что в Вашингтоне могут согласиться поставить Украине оружие дальнего действия, чтобы наносить удары по объектам в глубине России.

Related video

В США одобряют дальние удары Украины по целям на территории России. Такая позиция была принята в Пентагоне после многочисленных ракетных обстрелов ВС РФ энергетической инфраструктуры Украины. Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что теперь Вашингтон с большей вероятностью согласится поставить Киеву дальнобойное вооружение.

Источник газеты заявил, что у американцев теперь не такой сильный страх перед эскалацией. Так, все ответные атаки Москвы сводились лишь к обстрелу объектов гражданской инфраструктуры Украины ракетами или дронами-камикадзе.

Однако, как сообщают журналисты, в США не будут публично поддерживать удары ВСУ по территории РФ. Там собираются придерживаться уже озвученной ранее стратегии.

"Мы не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России", — заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом источник рассказал журналистам газеты, что в Минобороны США не будут указывать Киеву, что делать.

"Им решать, как они используют свое оружие. Но когда они используют поставленное нами оружие, мы настаиваем только на том, чтобы украинцы соблюдали международные законы войны и Женевскую конвенцию", — отметил источник.

По словам источника, это единственное условие.

В материале сказано, что если Соединенные Штаты все-таки решатся дать Украине оружие большей дальности, то опасения эскалации могут сильно возрасти. Однако в Пентагоне дали ясно понять, что рассматривают все запросы Киева серьезно.

Ранее Фокус писал, что США согласовали военную помощь для Украины на $275 млн. По информации Минобороны США, ВСУ также получат боеприпасы для HIMARS и 80 тысяч снарядов 155 мм. Предусмотрены поставки грузовых вездеходов HMMWV и медицинского оборудования.

Еще напомним, что французские журналисты сообщили, что страна Африки впервые окажет Украине военную помощь. США преуспели во влиянии на страны Африканского континента в вопросе военной поддержки Украине. Американским дипломатам удалось склонить Марокко к предоставлению ВСУ запчастей для танков.