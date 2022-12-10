"Їм вирішувати, як використовувати": США не проти, Україна атакувала РФ безпілотниками, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що у Вашингтоні можуть погодитися поставити Україні зброю дальньої дії, щоб завдавати ударів об'єктам у глибині Росії.

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У США схвалюють дальні удари України по цілях на території Росії. Таку позицію було прийнято в Пентагоні після численних ракетних обстрілів ЗС РФ енергетичної інфраструктури України. Про це пише британське видання The Times із посиланням на свої джерела.

Видання пише, що тепер Вашингтон із більшою ймовірністю погодиться поставити Києву далекобійне озброєння.

Джерело газети заявило, що в американців тепер не такий сильний страх перед ескалацією. Так, усі атаки Москви зводилися лише до обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури України ракетами або дронами-камікадзе.

Однак, як повідомляють журналісти, у США не публічно підтримуватимуть удари ЗСУ по території РФ. Там збираються дотримуватись вже озвученої раніше стратегії.

"Ми не заохочували та не дозволяли українцям завдавати ударів усередині Росії", — заявив раніше держсекретар США Ентоні Блінкен.

При цьому джерело розповіло журналістам газети, що в Міноборони США не вказуватимуть Києву, що робити.

"Їм вирішувати, як вони використовують свою зброю. Але коли вони використовують поставлену нами зброю, ми наполягаємо тільки на тому, щоб українці дотримувалися міжнародних законів війни та Женевської конвенції", — зазначило джерело.

За словами джерела, це єдина умова.

У матеріалі сказано, що якщо Сполучені Штати все ж таки наважаться дати Україні зброю більшої дальності, то побоювання ескалації можуть сильно зрости. Однак у Пентагоні дали ясно зрозуміти, що розглядають усі запити Києва серйозно.

Раніше Фокус писав, що США погодили військову допомогу для України на $275 млн. За інформацією Міноборони США, ЗСУ також отримають боєприпаси для HIMARS та 80 тисяч снарядів 155 мм. Передбачено постачання вантажних всюдиходів HMMWV та медичного обладнання.

Ще нагадаємо, що французькі журналісти повідомили, що країна Африки вперше надасть Україні військову допомогу. США досягли успіху у впливі на країни Африканського континенту у питанні військової підтримки Україні. Американським дипломатам вдалося схилити Марокко до надання ЗСУ запчастин для танків.