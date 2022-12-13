Вывод войск России – это спасение РФ от внутреннего хаоса, — эксперт

По словам политологов и политтехнологов, окончание войны в Украине могло бы ускорить государственный переворот в РФ и полная смена верхушки правящих элит.

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Возможным условием вывода российской армии из Украины может стать понимание российскими элитами необходимости решения внутренних проблем и смена власти. Об этом сказал в комментарии Фокусу президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Важно, чтобы внутри кремлевской верхушки начались разрушительные процессы. Только в том случае, если Россия поймет, что вывод войск из Украины – это спасение России от внутреннего хаоса, могут быть предприняты какие-то действия. Без этого любые призывы западных стран, включая США, неэффективны. Помните, несколько недель назад после успехов Вооруженных сил Украины на херсонском направлении советник президента США стал посылать месседжи, мол, Украина создала себе хорошие позиции для переговоров с Россией. Вот только Россия не собиралась разговаривать. Даже в тот момент, когда терпела поражения под Херсоном", – пояснил Гончар.

Политтехнолог Олег Пастернак также предполагает, что одной из причин вывода войск РФ из Украины могут быть "радикальные изменения в Кремле".

"Ситуация быстро разрешается в случае государственного переворота действующей власти в России. Новый российский руководитель мог бы обнулить ситуацию, заявить, что бывший президент из-за своих личных авторитарных амбиций завел государство в экономический кризис, военный стыд и катастрофу благодаря своим авантюрам. Теоретически такой шанс исключать нельзя, хотя он и кажется фантастическим", — сказал эксперт.

Напомним, за последние месяцы подобные заявления политиков самого разного уровня о выводе российской армии с территории Украины звучат с разных сторон и все громче, фактически склоняя Путина принять не военное, но политическое решение. После чего может начаться процесс переговоров с Украиной.

Фокус также писал о том, что британская разведка оценила шансы повторной оккупации территорий Украины. Сухопутные войска России, по оценкам Минобороны Великобритании, не начнут оперативное продвижение в ближайшие несколько месяцев. Москва может бросить военные силы на захват Донецкой области.