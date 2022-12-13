Виведення військ Росії — це порятунок РФ від внутрішнього хаосу, — експерт

За словами політологів і політтехнологів, закінчення війни в Україні могло б прискорити державний переворот у РФ і повну зміну верхівки панівних еліт.

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Можливою умовою виведення російської армії з України може стати розуміння російськими елітами необхідності вирішення внутрішніх проблем і зміна влади. Про це сказав у коментарі Фокусу президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Важливо, щоб усередині кремлівської верхівки почалися руйнівні процеси. Тільки в тому випадку, якщо Росія зрозуміє, що виведення військ з України — це порятунок Росії від внутрішнього хаосу, можуть бути якісь дії. Без цього будь-які заклики західних країн, включаючи США, неефективні. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому після успіхів Збройних сил України на херсонському напрямку радник президента США почав посилати меседжі, мовляв, Україна створила собі хороші позиції для переговорів із Росією, ось тільки Росія не збиралася розмовляти, навіть у той момент, коли зазнавала поразки під Херсоном", — пояснив Гончар.

Політтехнолог Олег Пастернак також припускає, що однією з причин виведення військ РФ із України можуть бути "радикальні зміни в Кремлі".

"Ситуація швидко вирішується в разі державного перевороту чинної влади в Росії. Новий російський керівник міг би обнулити ситуацію, заявити, що колишній президент через свої особисті авторитарні амбіції завів державу в економічну кризу, воєнний сором і катастрофу завдяки своїм авантюрам. Теоретично такий шанс виключати не можна, хоча він і здається фантастичним", — сказав експерт.

Нагадаємо, за останні місяці подібні заяви політиків різного рівня про виведення російської армії з території України звучать із різних боків і все голосніше, фактично схиляючи Путіна ухвалити не військове, а політичне рішення. Після цього може розпочатися процес переговорів із Україною.

Фокус також писав про те, що британська розвідка оцінила шанси повторної окупації територій України. Сухопутні війська Росії, за оцінками Міноборони Великобританії, не почнуть оперативного просування протягом кількох місяців. Москва може кинути військові сили на захоплення на Донеччині.