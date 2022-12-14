Кремль использует войну с Украиной как повод для ужесточения репрессий против россиян, — ISW

Аналитики заявили, что ФСБ продвигает нарратив о том, что на территории России действуют украинские диверсанты, якобы связанные с СБУ.

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В Кремле продолжают использовать войну в Украине в качестве повода для ужесточения внутренних репрессий. Так, в РФ расширили термин "терроризм" в рамках российского законодательства. Об этом сообщает американский Институт исследования войны.

По словам аналитиков, Госдума предложила новые поправки в Уголовном кодексе РФ, приравнивающие саботаж с террористическим актом. Более того, ФСБ перешла от определения деятельности исламистских боевиков на Кавказе как терроризма к ориентации терроризма вокруг концепции украинских "диверсантов.

В отчете сказано, что глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2022 году в РФ наблюдался рост "террористической" активности, которую он связал с якобы работающей при поддержке Запада СБУ.

Кроме того, в том же отчете аналитики отметили, что российские силы начали атаковать Украину теми ракетами, которые были переданы Киевом Москве в 1990-х годах в рамках международной сделки. Сообщается, что Россия сняла ядерную боеголовку со списанными дозвуковыми крылатыми ракетами Х-55, которые в настоящее время используются для массированных ракетных ударов по Украине.

Ранее Фокус сообщал, что Кулеба рассказал, когда РФ снова может ударить по Украине. По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, о подготовке к большому наступлению РФ косвенно может свидетельствовать подготовка новых призывников.

Еще напомним, что в ВСУ раскрыли тактику боя "Группы Вагнера". В ВСУ сообщили, что масштабные потери не деморализуют "Группу Вагнера", так как квалифицированный личный состав и руководство не участвует в рискованных штурмах украинских позиций.

Также сообщалось, что Данилов заявил, что пожары и взрывы в России будут продолжаться, пока не сгорит Москва. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, инциденты, подобные взрывам на военных аэродромах РФ, будут происходить еженедельно с нарастающей силой.