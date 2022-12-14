Кремль використовує війну з Україною як привід для посилення репресій проти росіян, — ISW

Аналітики заявили, що ФСБ просуває наратив про те, що на території Росії діють українські диверсанти, нібито пов'язані із СБУ.

Related video

У Кремлі продовжують використовувати війну в Україні як привід для посилення внутрішніх репресій. Так було в РФ розширили термін "тероризм" у межах російського законодавства. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни.

За словами аналітиків, Держдума запропонувала нові поправки до Кримінального кодексу РФ, які прирівнюють саботаж із терористичним актом. Щобільше, ФСБ перейшла від визначення діяльності ісламістських бойовиків на Кавказі як тероризму до орієнтації тероризму навколо концепції українських диверсантів.

У звіті сказано, що глава ФСБ Олександр Бортніков заявив, що у 2022 році в РФ спостерігалося зростання "терористичної" активності, яку він пов'язав із нібито працюючою за підтримки Заходу СБУ.

Крім того, у тому ж звіті аналітики зазначили, що російські сили почали атакувати Україну тими ракетами, які були передані Києвом Москві у 1990-х роках у рамках міжнародної угоди. Повідомляється, що Росія зняла ядерну боєголовку зі списаними дозвуковими крилатими ракетами Х-55, які зараз використовуються для масованих ракетних ударів по Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що Кулеба розповів, коли РФ знову може вдарити по Україні. На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, про підготовку до великого наступу РФ побічно може свідчити підготовка нових призовників.

Ще нагадаємо, що у ЗСУ розкрили тактику бою "Групи Вагнера". У ЗСУ повідомили, що масштабні втрати не деморалізують "Групу Вагнера", оскільки кваліфікований особовий склад та керівництво не беруть участь у ризикованих штурмах українських позицій.

Також повідомлялося, що Данилов заявив, що пожежі та вибухи в Росії продовжуватимуться, поки не згорить Москва. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, інциденти, подібні до вибухів на військових аеродромах РФ, відбуватимуться щотижня з наростаючою силою.