Решили похоронить живьем: в Запорожской области ВС РФ обстреляли дом с детьми (фото)

По словам главы Запорожской ОВА, российская ракета насквозь пробила стену частного жилого дома.

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В четверг, 22 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской Областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.

Старух отметил, что вражеский снаряд попал в частный дом, в котором на тот момент находилось двое несовершеннолетних мальчиков. Детям удалось выжить, однако их дом частично разрушен.

"Сегодня враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена – нет. Двое героев, троих и пятнадцати лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят!", — написал Александр Старух.

[ + – ] Последствия ракетного удара

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров упоминал о том, что российские оккупанты намерены насильно вывозить украинских детей из оккупированных территорий в Россию, предлагая им посмотреть на новогоднюю елку в Москве.

"Призываю всех родителей, конечно, никуда не отпускать с россиянами своих детей. Потому что это, прежде всего, опасно для самих детей. Россияне – беспринципны: они будут шантажировать именно детьми – самым ценным, что есть", — предупреждает Иван Федоров.

Напомним, что по данным журналистов Российская Федерация собирается нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины 22 или 23 декабря. Предполагается, что РФ привлечет к обстрелу все имеющиеся в ее арсенале носители крылатых ракет.

Еще Фокус писал о том, что ночью, 21 декабря ВС РФ нанесли удар из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам Днепропетровской области. По Никопольскому району россияне выпустили более 70 снарядов.

Также мы сообщали, что 20 декабря появилась информация об обстреле итальянских журналистов со стороны ВС РФ в Херсоне. Один из репортеров заявил, что получил ранение, а одна из пуль повредила автомобиль.