Вирішили поховати живцем: у Запорізькій області ЗС РФ обстріляли будинок із дітьми (фото)

За словами голови Запорізької ОВ, російська ракета наскрізь пробила стіну приватного житлового будинку.

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У четвер, 22 грудня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької Обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму Telegram-каналі.

Старух зазначив, що ворожий снаряд потрапив до приватного будинку, в якому на той момент перебували двоє неповнолітніх хлопчиків. Дітям вдалося вижити, проте їхній будинок частково зруйнований.

"Сьогодні ворог вирішив поховати двох хлопчиків. Живцем. Ракета вдарила по їхньому будинку. Вони витримали, стіна – ні. Двоє героїв, трьох та п'ятнадцяти років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони житимуть, бо мають. Вони переможуть!", — Написав Олександр Старух.

[ + – ] Наслідки ракетного удару

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що російські окупанти мають намір насильно вивозити українських дітей з окупованих територій до Росії, пропонуючи їм подивитися на новорічну ялинку в Москві.

"Закликаю всіх батьків, звичайно, нікуди не відпускати з росіянами своїх дітей. Тому що це насамперед небезпечно для самих дітей. Росіяни – безпринципні: вони шантажуватимуть саме дітьми – найціннішим, що є", – попереджає Іван Федоров.

Нагадаємо, що за даними журналістів, Російська Федерація збирається завдати нового масованого ракетного удару по території України 22 або 23 грудня. Передбачається, що РФ залучить до обстрілу всі носії крилатих ракет, які є в її арсеналі.

Ще Фокус писав про те, що вночі, 21 грудня, ЗС РФ завдали удару з "Градів" і важкої артилерії по трьох громадах Дніпропетровської області. По Нікопольському районі росіяни випустили понад 70 снарядів.

Також ми повідомляли, що 20 грудня з'явилася інформація про обстріл італійських журналістів з боку ЗС РФ у Херсоні. Один із репортерів заявив, що отримав поранення, а одна з куль пошкодила автомобіль.