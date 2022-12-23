"Убежит в Израиль": Гиркин заявил, что помешает Соловьеву покинуть РФ после поражения в войне (видео)

Российский пропагандист, по мнению боевика, постарается покинуть Россию в случае ее проигрыша в войне. Шансы на поражение огромны, если Москва продолжит военную стратегию предыдущих 10 месяцев, уверен террорист.

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Бывший "министр обороны ДНР", террорист Игорь Стрелков-Гиркин сказал, что российский пропагандист Владимир Соловьев убежит из РФ в случае проигрыша Украине. Об этом боевик сказал во время выступления на передаче "Радар", видео он опубликовал у себя в Telegram-канале.

"Если вы еще рассчитываете отсидеться не на озере Комо, где у вас конфисковали пару вилл, а в Израиле, то мне отсидеться не придется. Я бы, конечно, сделал все, чтобы вы тоже не успели туда удрать. Это единственное, чего вы добились своими выступлениями. С чем я вас и поздравляю", — подчеркнул Гиркин.

Бывший "министр обороны ДНР" уверен, что если российские генералы будут воевать в Украине так, как и предыдущие 10 месяцев, шансы на проигрыш у оккупантов кратно возрастут.

По оценкам террориста, для победы в войне РФ нужно иметь трехкратное численное преимущество на фронте. Для этого Гиркин предлагает мобилизовать российский "тыл".

"Раз уж не смогли добить техникой, которой у нас оказалось чрезвычайно мало, то придется воевать тем, что есть. Значит надо создавать численное преимущество", — сказал он.

Боевик констатировал отличный уровень снабжения украинской армии от НАТО.

"Они будут получать все более современную технику, в том числе танки Leopard и скоро будут нивелировать наше преимущество в ракетном вооружении. Нам надо поставить экономику на военные рельсы, без этого никуда", — подытожил Гиркин.

Напомним, что Игорь Стрелков-Гиркин 14 декабря обвинял Соловьева во лжи и позвал его на публичные дебаты. Владимир Соловьев в эфире "Соловьев Live" в тот день сказал, что Гиркина отправили воевать в Украину, но он "обо*рался и вернулся назад".

А 9 декабря Стрелков власти России за проигрыш во вторжении в Украину. Стратегия Кремля, по его мнению, приведет к распаду страны и гражданским войнам внутри России.

Телепропаганда в России потеряла зрителей из-за трансляций матча Чемпионата мира по футболу в Катаре. По данным проекта "Можем объяснить", Соловьева смотрят в 2 раза меньше еще с сентября, его средний рейтинг в декабре упал до 12,5%.