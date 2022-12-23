"Втече в Ізраїль": Гіркін заявив, що завадить Соловйову покинути РФ після поразки у війні (відео)

Російський пропагандист, на думку бойовика, намагатиметься залишити Росію у разі її програшу у війні. Шанси на поразку величезні, якщо Москва продовжить військову стратегію попередніх 10 місяців, упевнений терорист.

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Колишній "міністр оборони ДНР", терорист Ігор Стрєлков-Гіркін сказав, що російський пропагандист Володимир Соловйов втече з РФ у разі програшу Україні. Про це бойовик сказав під час виступу на передачі "Радар", відео він опублікував у себе в Telegram-каналі.

"Якщо ви ще розраховуєте відсидітися не на озері Комо, де у вас конфіскували пару вілл, а в Ізраїлі, то мені відсидітися не доведеться. Я б, звичайно, зробив усе, щоб ви теж не встигли туди втекти. Це єдине, чого ви досягли своїми виступами. З чим я вас і вітаю", — наголосив Гіркін.

Колишній "міністр оборони ДНР" упевнений, що якщо російські генерали воюватимуть в Україні так, як і попередні 10 місяців, шанси на програш в окупантів вкрай зростуть.

За оцінками терориста, для перемоги у війні РФ потрібно мати триразову чисельну перевагу на фронті. Для цього Гіркін пропонує мобілізувати російський "тил".

"Якщо вже не змогли добити технікою, якою у нас виявилося надзвичайно мало, то доведеться воювати тим, що є. Отже, треба створювати чисельну перевагу", — сказав він.

Бойовик констатував чудовий рівень постачання української армії від НАТО.

"Вони отримуватимуть дедалі сучаснішу техніку, зокрема танки Leopard, і скоро нівелюватимуть нашу перевагу в ракетному озброєнні. Нам треба поставити економіку на військові рейки, без цього нікуди", — підсумував Гіркін.

Нагадаємо, що Ігор Стрєлков-Гіркін 14 грудня звинувачував Соловйова у брехні і викликав його на публічні дебати. Володимир Соловйов в ефірі "Соловйов Live" того дня сказав, що Гіркіна відправили воювати в Україну, але він "об**рався і повернувся назад".

А 9 грудня Стрєлков влада Росії за програш у вторгненні в Україну. Стратегія Кремля, на його думку, призведе до розпаду країни та громадянських воєн у Росії.

Телепропаганда в Росії втратила глядачів через трансляції матчу Чемпіонату світу з футболу в Катарі. За даними проєкту "Можемо пояснити", Соловйова дивляться вдвічі менше ще з вересня, його середній рейтинг у грудні впав до 12,5%.