Украина получит 45 млрд долларов от США: на что потратят деньги

Сообщается, что средства будут выделены на военную, гуманитарную и финансовую помощь. Байден должен подписать проект закона в ближайшее время.

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Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о госбюджете на сумму примерно в 1,7 трлн долларов. Проект финансирует главные приоритеты, которые поставила перед собой администрация президента США Джо Байдена, в том числе и помощь Украине. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что принятие законопроекта стало кульминацией двухлетней сессии Конгресса, на которой законодатели мчались от одного крайнего срока к другому, иногда угрожая поставить экономику на грань.

Издание пишет, что бюджет подразумевает выделение 45 млрд долларов военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Кроме того, почти 773 млрд выделят на внутренние программы и более 850 млрд на расходы на оборону, около 27 млрд предназначены для реагирования на стихийные бедствия, затрагивающие Флориду, Пуэрто-Рико и другие штаты Америки.

Также отмечается, что законопроект увеличивает расходы на некоторые федеральные программы здравоохранения, образования, труда и экономики, как того добиваются демократы, хотя некоторые из средств находятся на более низком уровне, чем хотелось бы партийным законодателям

По словам журналистов, палата представителей одобрила бюджет 225 голосами против 201 голоса. Ожидается, что Байден подпишет законопроект в ближайшие дни.

Ранее Фокус писал, что бывший командующий НАТО заявил, что Запад должен поставить Украине ракеты ATACMS для ударов по РФ. По словам Филипа Бридлава, страны Запада проявляют осторожность, пытаясь избежать ядерного конфликта. Но такая позиция снижает вероятность победы Украины.

Также сообщалось, что Байден подписал рекордный оборонный бюджет США. Расходы Вашингтона на оборону в следующем году вырастут на 10%. Бюджет предусматривает, в том числе и средства на разработку ядерного оружия.

Еще напомним, что СМИ выяснили, что чиновники США сомневаются, что Украина одержит полную победу над РФ.