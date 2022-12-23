Україна отримає 45 млрд доларів від США: на що витратить гроші

Повідомляється, що кошти буде виділено на військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Байден має підписати проєкт закону найближчим часом.

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Палата представників Конгресу США затвердила законопроєкт про держбюджет на суму приблизно 1,7 трлн доларів. Проєкт фінансує головні пріоритети, які поставила перед собою адміністрація президента США Джо Байдена, зокрема й допомога Україні. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що ухвалення законопроєкту стало кульмінацією дворічної сесії Конгресу, на якій законодавці мчали від одного крайнього терміну до іншого, іноді погрожуючи поставити економіку на межу.

Видання пише, що бюджет передбачає виділення 45 млрд доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Крім того, майже 773 млрд виділять на внутрішні програми і понад 850 млрд на витрати на оборону, майже 27 млрд призначені для реагування на стихійні лиха, що зачіпають Флориду, Пуерто-Рико й інші штати Америки.

Також зазначається, що законопроєкт збільшує витрати на деякі федеральні програми охорони здоров'я, освіти, праці й економіки, як того домагаються демократи, хоча деякі кошти перебувають на нижчому рівні, ніж хотілося б партійним законодавцям.

За словами журналістів, палата представників схвалила бюджет 225-ма голосами проти 201-го голосу. Очікується, що Байден підпише законопроєкт найближчими днями.

Раніше Фокус писав, що колишній командувач НАТО заявив, що Захід має поставити Україні ракети ATACMS для ударів по РФ. За словами Філіпа Брідлава, країни Заходу проявляють обережність, намагаючись уникнути ядерного конфлікту. Але така позиція знижує можливість перемоги України.

Також повідомлялося, що Байден підписав рекордний оборонний бюджет США. Витрати Вашингтона на оборону в наступному році зростуть на 10%. Бюджет передбачає, зокрема й кошти на розробку ядерної зброї.

Ще нагадаємо, що ЗМІ з'ясували, що чиновники США сумніваються, що Україна здобуде повну перемогу над РФ.