Очень скоро: в ОК "Юг" анонсировали "вкусные" результаты ВСУ

По словам спикера командования Натальи Гуменюк, оккупанты продолжают огневой террор правого берега Днепра, но чувствуют существенный ответ ВСУ.

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Российские войска обстреливают правый берег Днепра реактивной и тяжелой артиллерий, но вынуждены маневрировать на левом берегу из-за существенного ответа ВСУ. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

В частности ночью оккупанты обстреляли Никополь, обошлось без жертв среди мирного населения. В результате атаки повреждена критическая инфраструктура.

"Они продолжают тот самый огневой террор правого берега. И, в частности, там где не просто деоккупированная недавно территория, а та территория, которая не знала сапога врага, например, Никополь продолжают атаковать. Также обстреливается и деоккупированная правобережная Херсонская область", — рассказала спикер ведомства.

При этом Гуменюк намекнула, что скоро на этом участке фронта украинцев могут ждать хорошие новости.

"Враг маневрирует, они опасаются нашего ответа, они его чувствуют, он достаточно существенный. Пока что мы не можем еще отчитываться о результатах, но они очень "вкусные" и вы услышите очень скоро. Этой ночью была отработка, и это уже не "комары", это уже существенные "пчелы", — добавила Гуменюк.

Напомним, 26 декабря в ОК "Юг" заявили, что российские войска пытаются удержать все захваченные территории после отхода из Херосна, однако украинская армия не позволяет этого делать.

Также 24 декабря Наталья Гуменюк сообщила, что скоро вся Николаевская область будет освобождена. Ведется операция за Кинбурнскую косу.

25 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы обороны поразили штаб Вооруженных сил РФ в районе Забарино Херсонской области. Удар был нанесен во время того, как российские офицеры проводили совещание.