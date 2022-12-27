Дуже скоро: в ОК "Південь" анонсували "смачні" результати ЗСУ

За словами речниці командування Наталії Гуменюк, окупанти продовжують вогневий терор правого берега Дніпра, але відчувають суттєву відповідь ЗСУ.

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Російські війська обстрілюють правий берег Дніпра реактивною та важкою артилерією, але змушені маневрувати на лівому березі через суттєву відповідь ЗСУ. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зокрема, вночі окупанти обстріляли Нікополь, обійшлося без жертв серед мирного населення. Внаслідок атаки пошкоджена критична інфраструктура.

"Вони продовжують цей вогневий терор правого берега. І, зокрема, там де не просто деокупована нещодавно територія, а та територія, яка не знала чобота ворога, наприклад, Нікополь продовжують атакувати. Також обстрілюється і деокупована правобережна Херсонська область", — розповіла речниця відомства.

Водночас Гуменюк натякнула, що незабаром на цій ділянці фронту українців можуть чекати добрі новини.

"Ворог маневрує, вони побоюються нашої відповіді, вони її відчувають, вона досить суттєва. Поки що ми не можемо ще звітувати про результати, але вони дуже "смачні" і ви почуєте дуже скоро. Цієї ночі було відпрацювання, і це вже не "комарі", це вже суттєві "бджоли", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, 26 грудня у ОК "Південь" заявили, що російські війська намагаються утримати всі захоплені території після відходу з Херсона, проте українська армія не дозволяє цього робити.

Також 24 грудня Наталія Гуменюк повідомила, що незабаром вся Миколаївська область буде звільнена. Ведеться операція за Кінбурнську косу.

25 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили оборони вразили штаб Збройних сил РФ у районі Забарине Херсонської області. Удару завдали під час того, як російські офіцери проводили нараду.