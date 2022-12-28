В Британии показали обучение ВСУ на вертолетах Sea King (видео)

В Великобритании планируют передать Украине вертолеты Sea King в рамках дальнейше поддержки. 10 экипажей ВСУ уже прошли обучение управлению техникой.

Related video

Специалисты Королевского военно-морского флота провели учения на вертолетах Sea King для ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что учения провели для 10 экипажей ВСУ. В ходе тренировок украинские военные смогли расширить свои поисково-спасательные функции.

В министерстве также добавили, что в скором времени вертолеты Sea King передадут Украине в рамках дальнейше поддержки.

Как сообщает BBC, Sea King ранее использовался как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом, а но был списан ВМС в 2018 году.

В ноябре стало известно о том, что Великобритания передаст Украине 3 вертолета Sea King. На тот момент пилоты уже прошли шестинедельную подготовку, которая позволит выполнять поисковые и спасательные операции.

Вместе с тем британский военный эксперт Майкл Кларк, комментируя поставки Украине трех вертолетов Sea Kings, отметил, что Королевский военно-морской флот Великобритании использовал их против подводных лодок.

Напомним, 28 декабря сообщалось о том, что латвийские Военно-воздушные силы получили первые два ударных вертолета UH-60M Black Hawk из США, которыми заменят советские Ми-17.

Напомним, 15 декабря украинский летчик Juice заявил, что Воздушным силам нужны вертолеты Super Cobra и Viper. Пока же запад передает советские Ми-24 и Ми-17.