У Британії показали навчання ЗСУ на вертольотах Sea King (відео)

У Великій Британії планують передати Україні вертольоти Sea King у межах подальшої підтримки. 10 екіпажів ЗСУ вже пройшли навчання управлінню технікою.

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Фахівці Королівського військово-морського флоту провели навчання на вертольотах Sea King для ЗСУ. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Наголошується, що навчання провели для 10 екіпажів ЗСУ. У процесі тренувань українські військові спромоглися розширити свої пошуково-рятувальні функції.

У міністерстві також додали, що незабаром гелікоптери Sea King передадуть Україні в межах подальшої підтримки.

Як повідомляє BBC, Sea King раніше використовувався як Королівськими військово-повітряними силами, так і Королівським флотом, але був списаний ВМС у 2018 році.

У листопаді стало відомо про те, що Велика Британія передасть Україні 3 вертольоти Sea King. На той момент пілоти вже пройшли шеститижневу підготовку, яка дозволить виконувати пошукові та рятувальні операції.

Водночас британський військовий експерт Майкл Кларк, коментуючи постачання Україні трьох вертольотів Sea Kings, зазначив, що Королівський військово-морський флот Велика Британії використав їх проти підводних човнів.

Нагадаємо, 28 грудня повідомлялося про те, що латвійські Військово-повітряні сили отримали перші два ударні вертольоти UH-60M Black Hawk зі США, якими замінять радянські Мі-17.

Нагадаємо, 15 грудня український льотчик Juice заявив, що Повітряним силам потрібні гелікоптери Super Cobra та Viper. Поки що ж захід передає радянські Мі-24 та Мі-17.