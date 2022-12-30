"Украина имеет самую опытную армию в мире": у российских войск большие проблемы, — майор армии США

Военный эксперт заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет замедлить войну, наплевав на количество потерь в своей армии. Однако ВС РФ не смогут удержать захваченные территории, не говоря уже о новом большом наступлении.

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Майор армии США в отставке Джон Спенсер заявил, что не разделяет мнения о том, что война России с Украиной продлится долгие годы. По его словам, продолжающиеся атаки России на важнейшую украинскую инфраструктуру с целью буквально "заморозить" Украину и ее народ бесполезны. Об этом пишет Радио Свободы.

"Я думаю, очевидно, что Путин не собирается отказываться от своих намерений. Ему все равно, сколько российских солдат погибнет. Но российская армия в беде, в очень большой беде. Путин хочет замедлить войну. Ему нужно время, чтобы дать хотя бы небольшую военную подготовку тысячам людей, которых он мобилизовал", — заявил Спенсер.

Он уверен, что у российской армии пока нет направлений, где она могла бы наступать. Более того, захваченные ранее территории она не удержит.

Спенсер также сказал, что Украина стала самой опытной армией в мире.

"Я думаю, что к следующему лету Украина приведет к кульминации российские вооруженные силы. Потому что у России нет возможности пополнять запасы, у нее нет союзов, у нее почти нет живой силы", — сказал он.

А вот у Украины, по его мнению, боеприпасы не кончатся, так же как и солдаты. Украинцы верят в победу, для них это война на выживание. Россияне же максимально немотивированны и не верят российской пропаганде.

Менее оптимистичен профессор политологии в Государственном университете Сан-Диего Михаил Алексеев. Он заявил в комментарии Newsweek, что президент РФ Владимир Путин хочет превратить всю Украину в разрушенный Мариуполь.

По его словам, это связано с потенциально большими, чем ожидалось, российскими запасами, а также с возможностью пополнять запасы боеприпасов быстрее, чем другие могли ожидать.

"Похоже, что российская стратегия заключается в том, чтобы истощить энергоснабжение Украины и, возможно, начать новые массированные атаки с нескольких направлений", — сказал он.

По его словам, российское государство наращивает базу для долгой войны. В РФ заводы переводятся на три смены, проводится массовый набор работников, в высших учебных заведениях заказывается военная подготовка.

Ранее Фокус писал, что эксперты рассказали о бессмысленных атаках вагнеровцев под Бахмутом. По словам эксперта, подчиненные бояться рассказывать всю правду Путину, так как беспокоятся за свою безопасность. В то же самое время Путин может специально распределять различные задачи между регулярными войсками и вагнеровцами.

Еще напомним, что журналисты WP рассказали, как успехи ВСУ изменили ход войны. Журналисты заявили, что во время расследования взяли интервью у более чем 35 человек, включая украинских командиров, официальных лиц в Киеве и в боевых частях, а также высокопоставленных американских и европейских военных и политических деятелей.

Также сообщалось, что опрос показал, как украинцы видят победу над Россией. 93% респондентов не сомневаются в победе Украины. А большая часть граждан считает, что переговоры о мире с Москвой невозможны даже ради спасения жизней.