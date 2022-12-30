"Україна має найдосвідченішу армію у світі": у російських військ великі проблеми, — майор армії США

Військовий експерт заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче уповільнити війну, наплювавши на кількість втрат у своїй армії. Проте ЗС РФ не зможуть утримати захоплені території, не кажучи вже про новий великий наступ.

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Майор армії США у відставці Джон Спенсер заявив, що не поділяє думки про те, що війна Росії з Україною триватиме багато років. За його словами, атаки Росії, що продовжуються, на найважливішу українську інфраструктуру з метою буквально "заморозити" Україну та її народ марні. Про це пише Радіо Свободи.

"Я думаю, очевидно, що Путін не збирається відмовлятися від своїх намірів. Йому все одно, скільки російських солдатів загине. Але російська армія у біді, у дуже великій біді. Путін хоче сповільнити війну. Йому потрібен час, щоб дати хоча б невелику військову". підготовку тисячам людей, яких він мобілізував", — заявив Спенсер.

Він упевнений, що російська армія поки що не має напрямів, де вона могла б наступати. Щобільше, захоплені раніше території вона не втримає.

Спенсер також сказав, що Україна стала найдосвідченішою армією у світі.

"Я думаю, що до наступного літа Україна призведе до кульмінації російські збройні сили. Тому що Росія не має можливості поповнювати запаси, вона не має союзів, вона майже не має живої сили", — сказав він.

А от в України, на його думку, боєприпаси не закінчаться, як і солдати. Українці вірять у перемогу, для них це війна на виживання. Росіяни ж максимально невмотивовані і не вірять російській пропаганді.

Менш оптимістичний професор політології у Державному університеті Сан-Дієго Михайло Алексєєв. Він заявив у коментарі Newsweek, що президент РФ Володимир Путін хоче перетворити всю Україну на зруйнований Маріуполь.

За його словами, це пов'язано з потенційно більшими, ніж очікувалося, російськими запасами, а також із можливістю поповнювати запаси боєприпасів швидше, ніж інші могли очікувати.

"Схоже, що російська стратегія полягає в тому, щоб виснажити енергопостачання України і, можливо, розпочати нові масовані атаки з кількох напрямків", — сказав він.

За його словами, російська держава збільшує базу для довгої війни. У РФ заводи переводяться втричі зміни, проводиться масовий набір працівників, у вищих навчальних закладах замовляється військовий вишкіл.

Раніше Фокус писав, що експерти розповіли про безглузді атаки вагнерівців під Бахмутом. За словами експерта, підлеглі боятися розповідати всю правду Путіну, бо переймаються своєю безпекою. Водночас Путін може спеціально розподіляти різні завдання між регулярними військами та вагнерівцями.

Ще нагадаємо, що журналісти WP розповіли, як успіхи ЗСУ змінили хід війни. Журналісти заявили, що під час розслідування взяли інтерв'ю у більш ніж 35 осіб, включаючи українських командирів, офіційних осіб у Києві та бойових частинах, а також високопоставлених американських та європейських військових та політичних діячів.

Також повідомлялося, що опитування показало, як у українців бачать перемогу над Росією. 93% респондентів не сумніваються у перемозі України. А більшість громадян вважає, що переговори про мир з Москвою неможливі навіть заради порятунку життів.