Свыше 175 раненых: ВСУ атаковали позиции россиян в Запорожской области — Генштаб (фото)

За минувшие сутки, по данным командования, на передовой были уничтожены 720 российских солдат и 9 боевых бронированных машин.

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Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удары по позициям ВС РФ в Запорожской области, в результате чего оккупанты понесли серьезные потери. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 2 января.

В частности, командование подтвердило огневое поражение 31 декабря позиций ВС РФ в оккупированной части Запорожской области.

По данным Генштаба, украинские военнослужащие нанесли удары по вражеским объектам в Тарасовке, Бердянске, Токмаке, Пологах и Басани, в результате чего российская армия понесла серьезные потери.

"Потери противника составили более 175 раненых военнослужащих, уничтожены 12 единиц вооружения и склад боеприпасов врага. Информация о ликвидированных кафиров уточняется. Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, за минувшие сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

В другой сводке командование уточнило, что за минувшие сутки ВС РФ потеряли 720 своих военнослужащих. Помимо этого подразделениям ВСУ удалось уничтожить 9 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем и 44 вражеских беспилотника.

Потери ВС РФ с 24 февраля 2021 года по 2 января 2022 года

личный состав – 107440 (+720)

самолеты – 283 (+0)

вертолеты – 269 (+0)

танки – 3031 (+0)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 6093 (+9)

артиллерийские системы – 2027 (+6)

системы ПВО – 213 (+0)

реактивные системы залпового огня – 423 (+0)

крылатые ракеты – 723 (+0)

автомобильная техника – 4725 (+5)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44)

катера/корабли – 16 (+0)

спецтехника – 181 (+0)

[ + – ] ВС РФ за минувшие сутки потеряли 720 военнослужащих

Отметим, что вечером 1 января в СМИ появилась информация об уничтожении военной базы ВС РФ в оккупированной Макеевке. По неподтвержденным данным, украинская армия нанесла точный удар по зданию бывшего 19-го профтехучилища, в котором дислоцировался личный состав противника.

Также сообщалось, что в ночь с 1 на 2 января в оккупированном Мелитополе прогремело несколько взрывов, после которых ВС РФ были вынуждены поднять авиацию в небо.