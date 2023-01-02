Понад 175 поранених: ЗСУ атакували позиції росіян у Запорізькій області — Генштаб (фото)

Минулої доби, за даними командування, на передовій було знищено 720 російських солдатів і 9 бойових броньованих машин.

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Підрозділи Збройних сил України завдали ударів по позиціях ЗС РФ у Запорізькій області, внаслідок чого окупанти зазнали серйозних втрат. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 2 січня.

Зокрема, командування підтвердило вогневу поразку 31 грудня позицій ЗС РФ в окупованій частині Запорізької області.

За даними Генштабу, українські військовослужбовці завдали ударів по ворожих об'єктах у Тарасівці, Бердянську, Токмаку, Пологах та Басані, внаслідок чого російська армія зазнала серйозних втрат.

"Втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і склад боєприпасів ворога. Інформація про ліквідованих окупантів уточнюється. Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників, районах зосередження живої сили та військової техніки ворога", — наголосили в Генштабі ЗСУ.

В іншому зведенні командування уточнило, що за минулу добу ЗС РФ втратили 720 своїх військовослужбовців. Крім цього підрозділам ЗСУ вдалося знищити 9 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та 44 ворожі безпілотники.

Втрати ЗС РФ з 24 лютого 2021 року до 2 січня 2022 року

особовий склад – 107440 (+720)

літаки – 283 (+0)

гелікоптери – 269 (+0)

танки — 3031 (+0)

бронетранспортери/бронемашини/БМП – 6093 (+9)

артилерійські системи – 2027 (+6)

системи ППО – 213 (+0)

реактивні системи залпового вогню – 423 (+0)

крилаті ракети – 723 (+0)

автомобільна техніка – 4725 (+5)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44)

катери/кораблі – 16 (+0)

спецтехніка – 181 (+0)

[ + – ] ЗС РФ за минулу добу втратили 720 військовослужбовців

Зазначимо, що ввечері 1 січня у ЗМІ з'явилася інформація про знищення військової бази ЗС РФ в окупованій Макіївці. За непідтвердженими даними, українська армія завдала точного удару по будівлі колишнього 19-го профтехучилища, де дислокувався особовий склад противника.

Також повідомлялося, що в ніч з 1 на 2 січня в окупованому Мелітополі пролунало кілька вибухів, після яких ЗС РФ були змушені підняти авіацію в небо.