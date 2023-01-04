Познай врага твоего. Т-55А — основной боевой танк Турции

После объединения Германии правительство массово распродавало вооружение, которое осталось после советской оккупации. Турция запросила вооружение для противостояния с курдами и Берлин согласился, передав сотни БТР, автоматов и пулеметов, а также танки Т-55А.

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В музее Etimesgut Tank Müzesi под Анкарой выставлено множество экзотических машин. Это и первый танк Турции, Т-26, приобретенный у Советского Союза в 1930-х годах, и даже немецкие танки Panzer III и IV, полученные в 1943 году. В целом экспонаты поддерживаются в сносном состоянии, хотя все они потеряли свой оригинальный камуфляж, а какой-то слишком ретивый директор музея установил огромные фальшивые стволы орудий на все танки, чьи пушки он, должно быть, посчитал слишком маленькими. Между всеми этими R-35, Cemal Tural APC и M48 стоит еще одна машина, которая хоть и не является редкой, но все же представляет собой удивительную находку в коллекции танков турецкой армии: T-55A MBT чехословацкого производства.

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса о танках, которые состояли на вооружении турецкой армии.

Через Афганистан или Германию? Как танк Т-55А попал в Турцию

Хотя принято считать, что этот танк получен в подарок от Исламской Республики Афганистан в 2000-х годах, когда турецкие войска были направлены в эту страну в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF), на самом деле T-55A прибыл из Германии в 1991 году. Стремясь избавиться от огромного количества вооружения, унаследованного от армии ГДР в 1990 году, объединенная Германия начала передавать или продавать их ряду европейских стран. Несмотря на то, что большинство этих систем вооружения были не совсем современными, такие страны, как Финляндия и Швеция, охотно приобретали их по чрезвычайно низкой цене.

Греция и Турция в дальнейшем бесплатно получили большое количество оружияв рамках программы Materialhilfe. В частности, Греция использовала эту возможность для существенного укрепления своих обычных вооруженных сил. Страна приобрела:

500 БМП-1

12 ЗРК 9К33 "Оса"

158 РСЗО РМ-70

306 пушек ЗУ-23 AA

11500 ПТРК 9M111 "Фагот"

более 20 тысяч РПГ-18,

Турция, которая в то время находилась в разгаре войны с РПК (Рабочей партией Курдистана), попросила оружие для вооружения гвардейцев в разоренных войной юго-восточных регионах Турции. Германия с радостью согласилась, поставив около 300 БТР-60, более 300 тысяч автоматов MPi-KM(S)-72, около 5000 РПГ-7 и 2500 пулеметов ПК.

Также был запрошен (и поставлен) один танк T-55А, который турецкая армия намеревалась использовать для ознакомительных целей и подготовки OPFOR (сил сопротивления). Несмотря на то, что распад Советского Союза, по общему признанию, значительно снизил угрозу конвенциональной войны со странами теперь уже бывшего Варшавского договора, все соседи Турции, кроме одного, в то время все еще обладали большим количеством Т-55 (это Болгария, Сирия, Грузия, Армения, Иран, Азербайджан и Ирак). В частности, Сирия открыто поддерживала РПК в 1980-х и 1990-х годах и выдвигала территориальные претензии на турецкую провинцию Хатай, на которую претендует как на свою собственную и по сей день.

[ + – ] Танк NVA T-55A на выставке в Немецком панцермузее Мюнстера. Вырез в брызговиках указывает на то, что этот танк (и тот, который получила Турция) когда-то был оснащен противоминным катком КМТ-5М

[ + – ] Танк Т-55А производства Чехословакии. Обратите внимание, что оригинальные гусеницы были заменены на гусеницы M48 Patton

Несмотря на открытую поддержку РПК, вплоть до предоставления убежища лидеру этой организации Абдулле Оджалану, Сирия, похоже, не опасалась возмездия со стороны Турции всерьез и направила в Северную Сирию лишь незначительную часть своих сил. Поскольку большая часть Ливана находилась под оккупацией, а лучшие подразделения были расквартированы вблизи оккупированных Израилем Голанских высот, в Северной Сирии разместили в основном второсортные подразделения. Тем не менее, они располагали большим количеством Т-55А (некоторые из них были оснащены северокорейскими лазерными дальномерами и другим оборудованием), часть из которых находилась на вооружении 93-й бронетанковой бригады.

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Без своей земли. Борьба курдов за "Курдистан"

93-я бронетанковая бригада, или Бригада 93, базировалась в районе Айн-Исса провинции Ракка, пока 7 августа 2014 года ее не захватило Исламское государство. На базе было обнаружено не менее 32 Т-55, 4 БРДМ-2 и 10 122-мм гаубиц Д-30, что сделало разгром 93-й бригады крупнейшим по количеству захваченного тяжелого вооружения в ходе гражданской войны в Сирии. За месяц до этого ИГ разгромило 121-й полк (который вместе с 93-й бригадой составлял большую часть 17-й дивизии, дислоцированной на северо-востоке Сирии), захватив еще 8 Т-55А, 10 122-мм РСЗО БМ-21 и 15 130-мм буксируемых пушек М-46.

После фактического прекращения существования Сирийской арабской армии как регулярной боевой силы в результате гражданской войны в Сирии, дни, когда конструкция Т-55 все еще заслуживала изучения и ознакомления в связи с возможными крупномасштабными боями в Сирии, давно минули. Тем не менее, турецкая армия в конечном итоге столкнется с Т-55 (а также Т-62 и Т-72) на поле боя с Исламским государством и YPG/SDF в 2016 и 2017 годах, а затем в ходе операции "Весенний щит" в феврале 2020 года. Несмотря на то, что приобретение немецкой модели десятилетней давности в итоге имело кое-какое практическое применение, все эти танки пали жертвами беспилотников, которым не требовалось детального знания их функций, чтобы превратить их в груду обломков.

[ + – ] Десятки Т-55А (некоторые с северокорейскими БРС), захваченные Исламским государством в Бригаде 93, август 2014 года

Т-55А — основной боевой танк турецкой армии

Ознакомление с бывшими немецкими T-55A не только показало, что турецкой армии нечего бояться их устаревшей конструкции, но и дало толчок, чтобы противостоять угрозам, исходящим от ее давнего заклятого врага – Греции. С тех пор возможности OPFOR Турции значительно расширились. В настоящее время они включают такие системы, как ЗРК "Тор", "Бук" и "Панцирь-С1", и стали незаменимым инструментом, позволяющим турецким вооруженным силам быть на шаг впереди своих противников.

[ + – ] Один из примерно 300 БТР-60ПБ, полученных Турцией от Германии в 1990-х годах

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