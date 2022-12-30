Ахтунг, "Панцер"! Немецкие Panzer III и Panzer IV на службе Турции

Турция является единственной страной в мире, которая эксплуатировала танки почти всех основных игроков Второй мировой — СССР, Германии, Великобритании, США и Франции.

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Об использовании танков Leopard 1A3 и Leopard 2A4 в турецкой армии довольно хорошо известно, причем Турция даже задействовала последние в боях против Исламского государства в конце 2016 года. Однако история "Панцеров" немецкого производства в Турции начинается не с поставки первых Leopard 1 в 1980-х годах, а с поставки Panzer III Ausf. Ms и Panzer IV Ausf. G из нацистской Германии в 1943 году. Так они присоединились к списку экзотических танков и других бронемашин, уже состоящих на вооружении турецкой армии. Фактически Турция – единственная страна в мире, эксплуатировавшая танки почти всех основных игроков Второй мировой войны, включая Советский Союз, Великобританию, Германию, США и Францию.

Фокус перевел статью Стейна Митцера и Юста Олиманса о применении немецких танков в турецкой армии в годы Второй мировой.

В 1932 году Турция получила два легких танка Т-26 Mod. 1931 (с двумя орудийными башнями) и четыре танкетки Т-27 в качестве подарка от Советского Союза. Положительный опыт эксплуатации этих машин в конечном итоге побудил Турцию заказать 64 легких танка Т-26 мод. 1933 (с 45-мм пушкой), один танк-амфибию Т-37А и 34 бронеавтомобилей БА-3 в 1934 году. Это были первые настоящие танки на вооружении турецкой армии (хотя один FT-17 был куплен во Франции в 1928 году для ознакомления пехоты с танками). В 1940 году было приобретено не менее дюжины легких танков Vickers Mk VI из Великобритании и 100 французских Renault R35, которые прибыли в Турцию за несколько месяцев до вторжения во Францию. К сожалению, сохранилось очень мало изображений, на которых запечатлены эти танки в 1930-х и 1940-х годах.

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Разумеется, во время Второй мировой войны Турция не сбавила темпов в приобретении танков. Сохраняя нейтралитет до февраля 1945 года, когда она объявила войну нацистской Германии и Японии, турецкая армия была полна решимости расширить свои возможности в условиях войны, бушевавшей вокруг ее границ. Поскольку как Ось, так и союзники надеялись обеспечить участие (или лояльность) Турции в войне на своей стороне, Франция, Великобритания, США и Германия поставляли турецкой армии большое количество вооружений. Благодаря этим усилиям Турция приобретала и эксплуатировала все подряд, начиная от британских "Харрикейнов" и "Спитфайров" до французских MS. 406 и даже немецких истребителей Fw 190.

Великобритания также стремилась значительно увеличить размер бронетанковых войск Турции, поставив около 200 танков Valentine и 200 танков M3 Stuart в период с 1941 по 1944 год. Хотя к тому времени они уже были устаревшими моделями, эти образцы, тем не менее, обеспечили шаг вперед в возможностях по сравнению с R35 и Т-26 и позволили списать оставшиеся Т-26 в 1943 году. Не уступая Великобритании, Германия также предложила Турции поставку бронетехники, что привело к закупке 35 Panzer III и 35 Panzer IV (вместе с боеприпасами и запасными частями) в 1943 году. Эти цифры были ничтожно малы по сравнению с почти 500 танками, поставленными Великобританией, что, возможно, связано с собственными проблемами Германии.

[ + – ] По меньшей мере семь Panzer IV, поставленных Турцией, на параде. Эти танки оставались самыми мощными на вооружении турецкой армии до поставки около 30 M4A2 "Шерман" в конце войны

Общее количество "Панцеров", в конечном итоге полученных Турцией, до сих пор остается загадкой. Завод Maschinenfabrik Niedersachsen Hanover (MNH) собрал в общей сложности 56 PzKpfw. III Ausf. Ms в январе и феврале 1943 года, 35 из которых должны были быть поставлены в Турцию. Однако изрядное количество из этих 56 машин было распределено между частями Вермахта (в том числе и в Schwere Panzer-Abteilung 505). Поставленные Panzer III и IV были известны в турецкой армии как T-3 и T-4 и эксплуатировались вместе с немецкими Einheit-Pkw, приобретенными за несколько лет до этого. Из-за нехватки запчастей и малого количества танков Т-3 и Т-4 были сняты с вооружения в конце 1940-х годов.

Конечно, Турция была не единственной страной, разочарованной промышленным производством Германии: даже некоторым странам Оси пришлось долго ждать, чтобы в итоге получить лишь небольшое количество заказанных танков. Для турецких вооруженных сил не в новинку было и изъятие заказанной техники, поскольку начало Первой и Второй мировых войн уже приводило к многочисленным реквизициям со стороны Великобритании и Германии. Конфискация британским правительством двух линкоров типа "дредноут", которые еще строились в Великобритании, вызвала такое недовольство в Османской империи, что это способствовало решению османского правительства присоединиться к Центральным державам.

Соседняя Болгария все же получила свой полный заказ на 91 Panzer IV (за исключением трех танков, использовавшихся для обучения, которые так и не были поставлены) – несомненно, потому, что она активно участвовала в войне на стороне Оси. Болгарская армия получила в общей сложности 88 Panzer IV Ausf. H и G в 1943 году. 43 из них были потеряны в 1944 году, а еще 11 – в 1945 году. С марта 1945 года после перехода Болгарии на сторону союзников из Советского Союза был получен в общей сложности 51 Panzer IV. Они оставались на вооружении до 1958 года, а затем оставшиеся образцы были вкопаны в землю в качестве стационарных бункеров на границе с Турцией – членом НАТО. Их откопали только в 2010-х годах!

[ + – ] Турецкий актер Кемаль Сунал (1944-2000) позирует перед турецким Panzer IV во время своей военной службы в Этимесгуте, Анкара

Один турецкий Panzer III Ausf. M и Panzer IV Ausf. G сохранились в танковом музее Etimesgut Tank Müzesi недалеко от столицы Анкары. Музей расположен на территории военной базы и закрыт для широкой публики. Городская застройка, новая штаб-квартира Национальной разведывательной организации (Millî İstihbarat Teşkilatı) и турецкий Пентагон занимают большую часть территории полигона, а военную базу и музей планируют переместить. Все эти отвлекающие факторы привели к печальному результату: слишком мало усилий прилагается для ухода за выставленной на обозрение бронетехникой. По какой-то непонятной причине на всех танках, чьи стволы считались слишком маленькими, недавно были установлены фальшивые стволы. К счастью, Т-3 и Т-4 были избавлены от этой унизительной участи благодаря своим внушительным стволам.

[ + – ] Panzer IV G в Etimesgut Tank Müzesi, Анкара

Из-за малого количества поставленных "Панцеров" эти танки практически не оказали реального влияния на операции турецкой армии. Турция получила сотни других танков и бронетехники из других стран, а поставка немецких танков лишь продемонстрировала, что Германия проигрывает войну и не в состоянии обеспечить своих союзников и потенциально союзные страны достаточным количеством вооружения, чтобы удержать их на своей стороне. Тем не менее, Турция была рада любым поставкам – хотя бы потому, что это позволило хорошо проанализировать быстро меняющуюся философию проектирования танков времен Второй мировой войны. По иронии судьбы, турецкая армия до начала 1990-х годов все еще сталкивалась с болгарскими "Панцерами", то есть немецкие танки представляли из себя угрозу гораздо дольше, чем сохраняли потенциал. Впрочем, теперь "Панцеры" окончательно освободились от обеих ролей, и все, что они сегодня предлагают Турции (и заинтересованным читателям), – это интригующую историю.

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