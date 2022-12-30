Ахтунг, "Панцер"! Німецькі Panzer III та Panzer IV на службі Туреччини

Туреччина є єдиною країною у світі, яка експлуатувала танки майже всіх основних гравців Другої світової — СРСР, Німеччини, Великобританії, США та Франції.

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Про використання танків Leopard 1A3 та Leopard 2A4 у турецькій армії досить добре відомо, причому Туреччина навіть задіяла останні в боях проти Ісламської держави наприкінці 2016 року. Однак історія "Панцерів" німецького виробництва в Туреччині починається не з постачання перших Leopard 1 у 1980-х роках, а з постачання Panzer III Ausf. Ms та Panzer IV Ausf. G з нацистської Німеччини у 1943 році. Так вони приєдналися до списку екзотичних танків та інших бронемашин, які вже перебувають на озброєнні турецької армії. Фактично Туреччина — єдина країна у світі, яка експлуатувала танки майже всіх основних гравців Другої світової війни, включаючи Радянський Союз, Велику Британію, Німеччину, США та Францію.

Фокус переклав статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса про застосування німецьких танків у турецькій армії в роки Другої світової.

У 1932 році Туреччина отримала два легкі танки Т-26 Mod. 1931 (з двома гарматними баштами) і чотири танкетки Т-27 як подарунок від Радянського Союзу. Позитивний досвід експлуатації цих машин зрештою спонукав Туреччину замовити 64 легкі танки Т-26 мод. 1933 (з 45-мм гарматою), один танк-амфібію Т-37А та 34 бронеавтомобілі БА-3 у 1934 році. Це були перші справжні танки на озброєнні турецької армії (хоча один FT-17 був куплений у Франції в 1928 для ознайомлення піхоти з танками). У 1940 році придбали не менше від дюжини легких танків Vickers Mk VI з Великобританії та 100 французьких Renault R35, які прибули до Туреччини за кілька місяців до вторгнення у Франції. На жаль, збереглося дуже мало зображень, на яких відображені ці танки у 1930-х та 1940-х роках.

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Сталевий кулак України: танки Т-64 та Т-72

Зрозуміло, під час Другої світової війни Туреччина не зменшила темпів у придбанні танків. Зберігаючи нейтралітет до лютого 1945 року, коли вона оголосила війну нацистській Німеччині та Японії, турецька армія була сповнена рішучості розширити свої можливості в умовах війни, що вирувала навколо її кордонів. Оскільки як Вісь, так і союзники сподівалися забезпечити участь (або лояльність) Туреччини у війні на своєму боці, Франція, Великобританія, США та Німеччина постачали турецькій армії велику кількість озброєнь. Завдяки цим зусиллям Туреччина набувала та експлуатувала все поспіль, починаючи від британських "Гаррікейнів" та "Спітфайрів" до французьких MS. 406 та навіть німецьких винищувачів Fw 190.

Великобританія також прагнула значно збільшити розмір бронетанкових військ Туреччини, поставивши близько 200 танків Valentine та 200 танків M3 Stuart у період з 1941 по 1944 рік. Хоча на той час вони вже були застарілими моделями, ці зразки, проте, забезпечили крок уперед у можливостях порівняно з R35 і Т-26 і дозволили списати Т-26, що залишилися, в 1943 році. Не поступаючись Великобританії, Німеччина також запропонувала Туреччині постачання бронетехніки, що призвело до закупівлі 35 Panzer III та 35 Panzer IV (разом із боєприпасами та запасними частинами) у 1943 році. Ці цифри були дуже малі порівняно з майже 500 танками, поставленими Великобританією, що, можливо, пов'язано з власними проблемами Німеччини.

[ + – ] Щонайменше сім Panzer IV, поставлених Туреччиною, на параді. Ці танки залишалися найпотужнішими на озброєнні турецької армії до постачання близько 30 M4A2 "Шерман" наприкінці війни

Загальна кількість "Панцерів", зрештою отриманих Туреччиною, досі залишається загадкою. Завод Maschinenfabrik Niedersachsen Hanover (MNH) зібрав загалом 56 PzKpfw. ІІІ Ausf. Ms у січні та лютому 1943 року, 35 з яких мали бути поставлені до Туреччини. Проте неабияку кількість із цих 56 машин було розподілено між частинами Вермахту (зокрема і в Schwere Panzer-Abteilung 505). Поставлені Panzer III і IV були відомі в турецькій армії як T-3 і T-4 і експлуатувалися разом із німецькими Einheit-Pkw, придбаними за кілька років до цього. Через брак запчастин та малу кількість танків Т-3 і Т-4 зняли з озброєння наприкінці 1940-х років.

Звичайно, Туреччина була не єдиною країною, розчарованою промисловим виробництвом Німеччини: навіть деяким країнам Вісі довелося довго чекати, щоб отримати лише невелику кількість замовлених танків. Для турецьких збройних сил не в новинку було й вилучення замовленої техніки, оскільки початок Першої та Другої світових воєн вже призводило до численних реквізицій з боку Великої Британії та Німеччини. Конфіскація британським урядом двох лінкорів типу "дредноут", які ще будувалися у Великій Британії, викликала таке невдоволення в Османській імперії, що це сприяло рішенню уряду Османа приєднатися до Центральних держав.

Сусідня Болгарія все ж таки отримала своє повне замовлення на 91 Panzer IV (за винятком трьох танків, що використовувалися для навчання, які так і не були поставлені) — безсумнівно, тому, що вона брала активну участь у війні на боці Вічі. Болгарська армія отримала загалом 88 Panzer IV Ausf. H і G 1943 року. 43 з них втратили у 1944 році, а ще 11 — у 1945 році. З березня 1945 року після переходу Болгарії на бік союзників із Радянського Союзу отримали загалом 51 Panzer IV. Вони залишалися на озброєнні до 1958 року, а потім зразки, що залишилися, вкопали в землю як стаціонарні бункери на кордоні з Туреччиною — членом НАТО. Їх відкопали лише у 2010-х роках!

[ + – ] Турецький актор Кемаль Сунал (1944-2000) позує перед турецьким Panzer IV під час своєї військової служби в Етімесгуті, Анкара

Один турецька Panzer III Ausf. M та Panzer IV Ausf. G збереглися в танковому музеї Etimesgut Tank Müzesi неподалік столиці Анкари. Музей розташований на території військової бази та закритий для широкої публіки. Міська забудова, нова штаб-квартира Національної розвідувальної організації (Millî İstihbarat Teşkilatı) та турецький Пентагон займають більшу частину території полігону, а військову базу та музей планують перемістити. Всі ці фактори, що відволікають, привели до сумного результату: занадто мало зусиль докладається для догляду за виставленою на огляд бронетехнікою. З якоїсь незрозумілої причини на всіх танках, чиї стволи вважалися надто маленькими, нещодавно були встановлені фальшиві стволи. На щастя, Т-3 і Т-4 позбавили цієї принизливої долі завдяки своїм значним стволам.

[ + – ] Panzer IV G в Etimesgut Tank Müzesi, Анкара

Через малу кількість поставлених "Панцерів" ці танки практично не мали реального впливу на операції турецької армії. Туреччина отримала сотні інших танків та бронетехніки з інших країн, а постачання німецьких танків лише продемонструвала, що Німеччина програє війну і не в змозі забезпечити своїх союзників та потенційно союзні країни достатньою кількістю озброєння, щоб утримати їх на своєму боці. З усім тим, Туреччина була рада будь-яким постачанням — хоча б тому, що це дозволило добре проаналізувати філософію проєктування танків часів Другої світової війни, що швидко змінюється. За іронією долі, турецька армія до початку 1990-х років все ще стикалася з болгарськими "Панцерами", тобто німецькі танки були загрозою набагато довше, ніж зберігали потенціал. Втім, тепер "Панцери" остаточно звільнилися від обох ролей, і все, що вони сьогодні пропонують Туреччині (і зацікавленим читачам), — це гостроцікава історія.

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