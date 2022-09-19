Броня, як і раніше, міцна. Якою буде роль танків у війнах майбутнього

Російська армія під час вторгнення в Україну втратила стільки танків, що багато аналітиків почали писати, що ці броньовані машини вже не відіграють важливої ролі на війні. Аналітик Роб Лі наводить аргументи, чому танки ще рано списувати з рахунків і аналізує помилки "спецоперації" РФ в Україні.

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Після шести місяців війни в Україні деякі аналітики стверджують: "Ми бачимо як змінюється сама природа бойових дій". Мовляв, танки поряд із винищувачами та військовими кораблями "старіють".

Фокус переклав новий матеріал аналітика Роба Лі про роль танків у війнах майбутнього на прикладі подій у Нагірному Карабаху та російсько-українській війні.

Вразливість танків перебільшена? Що показала російсько-українська війна

Танк ще рано списувати з рахунків, і не варто робити поспішні висновки про майбутнє військової справи на основі конфлікту, уроки якого поки що не до кінця зрозумілі. Про цю війну (автор має на увазі вторгнення РФ в Україну — ред.) ще багато невідомо з відкритих джерел, і є всі підстави вважати, що умови, якими характеризувалися її ранні фази, не обов'язково будуть актуальними для майбутніх конфліктів. Конкретні системи озброєнь можуть виявитися неефективними через неправильне застосування, а не через властиві їм недоліки.

[ + – ] Підбитий російський танк на Михайлівській площі в столиці... Фото: Getty Images [ + – ] та на городі у Великій Димерці під Києвом Фото: Getty Images

Наявні дані щодо України, а також недавня війна в Нагірному Карабаху показують, що танки, як і раніше, відіграють вирішальну роль у сучасній війні, а їхня вразливість перебільшена. Тяжкі втрати російських танків можна пояснити неефективним застосуванням, поганим плануванням і підготовкою, недостатньою підтримкою піхоти й роботою української артилерії. Використання "Джавелінів" та інших легких протитанкових систем в Україні вказує на старіння танка не більше ніж успішність протитанкових керованих ракет Sagger у Війні Судного дня 1973 року.

Помилки Росії та втрати танків

У початковій операції Росії швидкість і скритність були над усіма іншими чинниками. Оскільки вони не очікували серйозного опору, російські війська майже не намагалися провести послідовну загальновійськову операцію, яка б вимагала ретельної координації та планування між повітряними, наземними та військово-морськими силами. Російські сухопутні частини просто рухалися до міст, не готуючись до бою.

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Крім того, російським військам було надано недостатньо часу для підготовки до такої складної операції. Ймовірно, це рішення ухвалювали на політичному рівні, оскільки в доктрині російських збройних сил, на навчаннях і попередніх конфліктах пріоритет віддавали загальновійськовим операціям. У результаті початкова фаза цієї війни навряд чи показова щодо ефективності танків та інших систем у ході краще організованої військової операції.

Багато з так званих слабкостей пілотованих наземних, повітряних і морських платформ були результатом цих помилок, а не відображенням їхньої технічної значущості в сучасній війні.

Блог Oryx, який використовує інструменти з відкритим вихідним кодом для підрахунку знищеної російської техніки, зафіксував 994 втрачені російські танки. Щонайменше 340 — або 34% із них — були кинуті (ця цифра зростає до 38%, якщо враховувати пошкоджені танки).

Відсоток був найвищим у перший місяць війни. Наприклад, на початку квітня 53% зареєстрованих втрачених танків Росії було кинуто. Крім того, багато танків, які вважаються знищеними, були спочатку кинуті екіпажами, а потім знищені українськими солдатами, які або не змогли, або вирішили не захоплювати їх. Це означає, що до 50% задокументованих втрачених танків Росії могли залишити їхні екіпажі. Іншими словами, проблема не в самих танках, а в тому, що їх неефективно використовували, що призвело до великих втрат.

[ + – ] Покинуті танки ЗС РФ у перші тижні вторгнення

Три ключові проблеми, які пояснюють втрати танків Росією:

відсутність попередження та підготовки,

погана стратегія, яка посилила проблеми логістики,

недостатня кількість піхоти для захисту танків.

Танки є одними з найлогістичніших одиниць техніки. Вони потребують регулярного технічного обслуговування, запасних частин і значної кількості палива для підтримки в робочому стані. У зв'язку з цими вимогами планування матеріально-технічного забезпечення танкових батальйонів і полків важливіше, ніж практично будь-якого іншого типу військових підрозділів. Але неорганізоване вторгнення Росії посилило ці логістичні проблеми.

"Спецоперація" Росії відрізнялася надзвичайною секретністю — більшість солдатів дізналися про те, що вони вирушають на війну, лише за кілька годин до вторгнення. В результаті командири та логісти не мали шансів зайнятися плануванням і підготовкою. Танковим частинам не вистачило часу, щоб запланувати належне технічне обслуговування або закупити достатню кількість запасних частин, палива й інших предметів, необхідних для конвенційної війни, яка передбачала перекидання на великі відстані.

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Крім того, російський план передбачав надто багато напрямів наступу, багато з яких не були взаємодоповнювальними, а перед підрозділами сухопутних військ Росії поставили завдання наступати в надзвичайно швидкому темпі. У результаті російські війська часто виходили з-під прикриття артилерії, засобів радіоелектронної боротьби та ППО, що ще більше посилювало проблеми логістики. Швидке просування також означало, що в Росії з'явилися довгі та незахищені лінії постачання, а колони тилового забезпечення були готові до засідок із боку сил територіальної оборони. Не дивно, що на початку війни танкові частини показали порівняно низькі результати, оскільки вони вимагають більшої підготовки та планування, ніж легкі частини.

Проблеми з логістикою виявилися й у тому, які саме танки Росія втратила на початку війни. Більшість танкових сил Росії становлять варіанти Т-72 або Т-90 з дизельними двигунами. Однак на озброєнні Росії все ще перебуває велика кількість танків Т-80, які часто базуються в дуже холодних регіонах, де їхні газотурбінні двигуни легко експлуатувати, ніж дизельні.

Відсоток покинутих танків Т-80 був вищим, ніж варіантів Т-72 або Т-90. З 85 танків серії Т-80У, які Росія втратила, за даними Oryx, 50 (це 59%) було кинуто або захоплено. З 34 втрачених танків Т-80БВМ 19 (тобто 56%) були залишені/захоплені. Порівняно з численнішими танками Т-72 і Т-90, що перебувають на озброєнні Росії, танки Т-80 мають більшу витрату й інший тип палива. Високий відсоток втрат Т-80 дозволяє припустити, що паливо було вирішальним чинником вирішення залишити чи захопити танк.

Деякі російські частини зазнавали значно більших втрат танків, ніж інші. У перші кілька тижнів вторгнення два танкові полки 4-ої танкової дивізії втратили більше 40% своїх танків Т-80У. 200-та мотострілецька бригада Північного флоту втратила безліч танків Т-80БВМ, а 1-ий танковий полк 2-ої мотострілецької дивізії за перші три тижні війни втратив 45 із 93 танків Т-72Б3М. Особливо важкі втрати танків у 4-ій танковій дивізії та 2-ій мотострілецькій дивізії 1-ої танкової армії дозволяють припустити, що це проблема окремих частин.

Не схоже, що Південний і Східний військові округи Росії зазнали аналогічних втрат. Почасти це можна пояснити жорсткішим опором, із яким Західний військовий округ зіткнувся в Харківській і Сумській областях на початку війни, але також це може бути відображенням слабшої підготовки та керівництва. Справді, командувач Західним військовим округом генерал-полковник Олександр Журавльов і начальник штабу генерал-лейтенант Олексій Завізьон, як повідомляється, були звільнені з посад, як і командувач 1-ої танкової армії генерал-лейтенант Сергій Кисіль.

Не "Джавеліном" єдиним

Багато з пошкоджених або знищених танків було втрачено через те, що спочатку вторгнення Росії не набуло форми загальновійськової операції, і в неї не було достатньої кількості піхоти для підтримки танкових частин. Це ще одна причина, через яку Росія втратила так багато танків у перші кілька тижнів, але набагато менше після першої фази. Понад половина російських втрат танків, зафіксованих Oryx, відбулися в перші 50 днів війни, і саме тоді з'явилися перші статті, які ставили під сумнів цінність танків. Одним із відомих недоліків танків є те, що для їхнього захисту від протистояння піхотних силам із протитанковими знаряддями, особливо в міській місцевості, потрібна піхота. Росія вирішила скоротити чисельність мотострілкових батальйонів на бойових машинах піхоти (БМП) з 460 до 345 військовослужбовців, і багато батальйонів, що вторглися в Україну, були укомплектовані лише на дві третини чи три чверті. На практиці це означало, що російські мотострілкові підрозділи не мали достатньої кількості машин для ведення бойових дій у міській місцевості. Крім того, Росія вирішила скоротити мотострілковий батальйон у кожному танковому полку до однієї роти, що було явно недостатньо для підтримки двох батальйонних тактичних груп, які мав створити кожен танковий полк. Отже, немає нічого дивного в тому, що Україна досягла успіху в протидії російським танкам протитанковими групами. За наявності достатньої піхотної підтримки, безпілотних систем і наземної розвідки для виявлення протитанкових груп танковий парк Росії мав би набагато більше шансів.

[ + – ] За наявності достатньої піхотної підтримки, безпілотних систем і наземної розвідки для виявлення протитанкових груп танковий парк Росії мав би набагато більше шансів Фото: Военное обозрение

Незважаючи на свою ефективність, сучасні протитанкові керовані ракети були головними вбивцями російських танків. За словами радника найвищого військового України: "[Протитанкові ракети сповільнили росіян [під час просування до Києва], але вбила їх наша артилерія. Це було те, що зламало їхні підрозділи".

Численні відеозаписи українських військових, включаючи ті, на яких показано невдалий наступ російського 6-го танкового полку в Броварах у середині березня, підтверджують це. Крім артилерії, багато російських танків було знищено або виведено з ладу системами радянської епохи на кшталт протитанкових мін ТМ-62. Легкі протитанкові "Джавеліни" та системи "Стугна-П" українського виробництва виявилися ефективними, але вони є лише одним із компонентів протитанкових успіхів України. Очевидно, вони знищили відносно меншу частину російських танків під час наступу на Донбасі, де Росія провела послідовнішу загальновійськову операцію.

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Важливо також зазначити, що відкриті джерела можуть не давати репрезентативне ставлення до ушкодженнях російських танків. Танки, підбиті "Стугною-П" або "Джавеліном", набагато частіше опиняються на відео та з'являються в соціальних мережах, ніж танки, пошкоджені мінами. Зрозуміло, оснащення артилерійських батальйонів недешеве, тому дані про втрати танків в Україні навряд чи підтверджують аргумент про те, що ми спостерігаємо "перевагу на користь більш компактних і дешевих оборонних озброєнь". Україна також зазнала тяжких втрат — за даними Oryx, вони складають 244 танки, з яких 128 було знищено. Не схоже, більшість цих втрат викликано протитанковими керованими ракетами.

Із усіх цих причин нам варто обережно робити узагальнювальні висновки з результатів російських танків та інших озброєнь у лютому та березні. Ризик того, що військові НАТО або навіть Китаю будь-коли розпочнуть наступальну війну без проведення загальновійськової операції, є вкрай незначним. Зрештою, ранні етапи війни просто підтверджують ключові компоненти воєнної доктрини США: єдність командування, масовість, децентралізоване виконання, об'єднані збройні сили, накази у вигляді місій і належна підготовка.

Танки в Другій Карабахській війні

Аналогічно тяжкі втрати вірменських танків під час Другої Карабахської війни у 2021 році викликали дискусію про їхню подальшу актуальність. У цій війні Вірменія та її союзниця, невизнана Нагірно-Карабахська Республіка, втратили значну частину своїх танків. Але пояснювати це старінням танка означає неправильно інтерпретувати дані.

За даними Oryx, Вірменія втратила 255 танків, із яких 146 (57%) було знищено. З цих 146 танків 83 (57%) на рахунку TB2 — відомих нині безпілотників турецького виробництва. Інші були пошкоджені ударами "Байрактарів" або знищені артилерією та протитанковими керованими ракетами, наведеними за допомогою цих БПЛА. Багато з інших вірменських танків знищені баражувальними боєприпасами.

Танки були втрачені після того, як Азербайджан, за повідомленнями, знищив 60% ППО Нагірно-Карабахської Республіки та 40% її артилерії в першу годину війни. Як тільки Азербайджан досяг переваги в повітрі, його TB2 зосередилися на ураженні танків, артилерії та іншої бронетехніки. Після кількох тижнів важких втрат Вірменія стала набагато рідше використовувати свої танки через постійну загрозу, що походить від TB2. Це значно ускладнило зміцнення позицій і контратаки Вірменії. Єдиним винятком стала битва за Шушу, коли похмура погода не дозволила TB2 зіграти значну роль. Протягом кількох днів Вірменія використовувала танки та бронемашини в контратаках на місто, але було вже надто пізно, щоб його повернути.

[ + – ] Вірменія втратила 255 танків, із яких 83 було знищено з БПЛА "Байрактар" ТБ2 Фото: Baykar Defense

Замість того, щоб продемонструвати старіння платформи, втрати Вірменії показали, наскільки важливими є танки в сучасній війні. Як тільки Вірменія не змогла ефективно використати свої танки, вона опинилася в невигідному становищі. Ці тяжкі танкові втрати передували прориву Азербайджану.

Саме танки відіграли вирішальну роль в успіху Азербайджану в прориві вірменських оборонних ліній і використанні цього успіху. Баку досягло лише обмежених успіхів у штурмі вірменської оборони на більшій частині лінії контролю, що в основному складається з гірської або піднесеної місцевості. Не випадково прорив Азербайджану стався на півдні, де місцевість була рівнішою і де Баку могло максимально використати свою перевагу в бронетехніці.

Здатність Азербайджану захистити свої танки й ефективно їх використовувати, а також нездатність Вірменії зробити це були одним із головних факторів, що пояснюють успіх Азербайджану у війні. Війна не показала, що танки застаріли. Навпаки, вона продемонструвала, що протиповітряна оборона Вірменії була недостатньою для захисту її танків і артилерії від повітряної потужності Азербайджану.

Неминуча актуальність танків

Війни в Україні та Нагірному Карабаху показують, що мобільні броньовані платформи зі значною вогневою потужністю, як і раніше, важливі. Обидві війни також демонструють, що танки повинні застосовуватися за адекватної загальновійськової підтримки. В іншому випадку танки, як і будь-яке інше озброєння, будуть уразливі.

Російські танкові частини не мали достатньої кількості піхоти, що робило їх уразливими для протитанкових груп, а застаріла ППО Вірменії не змогла захистити її танки від азербайджанських "Байрактарів", що призвело до великих втрат. Війна в Україні спростувала аргументи про те, що безпілотники зробили танки застарілими в Нагірному Карабаху. БПЛА ТБ2 дуже ефективні в Україні, але вони не становили серйозної загрози танковому парку Росії. Крім того, для ефективної роботи танкових підрозділів потрібна значна матеріально-технічна підтримка. Це добре відомі уроки, засвоєні командирами танкових підрозділів ще під час Другої світової війни.

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Зі зростанням загроз, що стоять перед танками, з'явилися й заходи протидії. Хоча про недоліки конструкції російських танків написано багато статей, є безліч прикладів із України, коли російські танки були уражені протитанковою зброєю, включаючи протитанкові керовані ракети, але екіпаж залишався живим. Список Oryx, що включає лише спостережувані втрати, безсумнівно, занижує кількість російських танків, які були пошкоджені, але в результаті відновлені російськими військами. Удари можуть вивести з ладу озброєння танка або його двигун, але живучість танків набагато вища, ніж у іншої бронетехніки.

Без танків військовим, які беруть участь у великомасштабній наземній війні, довелося б покладатися на бронетранспортери та бойові машини піхоти для виконання тієї ж ролі, що призвело б до більшого відсотка катастрофічних втрат і тяжких жертв. Один російський військовий кореспондент навіть стверджував, що Росії потрібно більше важких бронетранспортерів БМО-Т на шасі танка Т-72, тому що бойові машини піхоти недостатньо броньовані.

Насправді і Росія, й Україна переконалися в користі танків у цій війні.

Росія продовжує постачати танки зі складів для оснащення підрозділів в Україні та формування нових добровольчих танкових батальйонів.

Україна також продовжує просити в західних країн більше танків і бронетехніки та використовує танки в контратаках і для того, щоб зупинити просування Росії на Донбасі.

Хоча Росія розробила цілу низку безпілотних наземних машин, вони використовувалися тільки для знешкодження мін далеко від лінії фронту в Україні, що свідчить про їхню неготовність замінити танки на полі бою.

Російським військовим було б вигідніше мати в Україні більше піхоти й менше танків, але танки залишатимуться важливими системами в наземних бойових діях. Вони залишаються ключовим наземним компонентом загальновійськової війни, якого інші види озброєнь стають вразливішими. Піхота вразлива за спроби захоплення оборонних позицій, тому танки, як і раніше, відіграють важливу роль у наступальних операціях. Протитанкові керовані ракети, зрозуміло, не можуть замінити танк у підтримці маневру.

Особливо важливо, що екіпаж танків НАТО, як правило, краще захищений, ніж екіпаж російських танків. До того ж, військові НАТО навряд чи відмовляться від комбінованої зброї, як це зробили російські військові на ранніх стадіях свого вторгнення.

Тому не всі уроки цієї війни застосовуються безпосередньо до НАТО. Робити подібні загальні висновки на основі втрат російських танків у цей період також було б помилкою. Дані з України показують, що танки, як і раніше, дуже актуальні в сучасній війні.

Про автора

Роб Лі — старший науковий співробітник програми "Євразія" Інституту зовнішньополітичних досліджень. Доктор наук, вивчає російську оборонну політику на факультеті військових досліджень Королівського коледжу Лондона. Колишній офіцер морської піхоти.