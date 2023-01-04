"Железку на ноге оторвет — новую приварим": Пригожин пошутил над раненными в Украине зэками (видео)

Основатель российской "группировки Вагнера" считает, что заключенные-инвалиды не должны нарушать закон и бежать домой из зоны боевых действий. Часть из них могут стать саперами, эта работа не предполагает наличия всех конечностей.

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Российские заключенные, которые были тяжело ранены и остались без конечностей в ходе боевых действий в Украине, не должны нарушать закон и тут же ехать домой. Об этом сказал руководитель российской "группировки Вагнера" Евгений Пригожин, видео его общения с зеками появилось в соцсетях 3 января, передает Фокус.

"Пуля прошла в затылок, ему череп разорвало, он потерял зрение и частично слух. Сейчас дожидается документов и наград — хочет вернуться домой. Сестра ждет, говорит, приезжай, какой есть. Я сейчас здесь толкал пламенную речь и рассказывал, что они остались без ног, без рук, без зрения, но это не значит, что надо нарушать закон — ехать домой, честно жить или оставаться здесь до конца дней", — отметил Пригожин.

По его словам, желающие воевать вернутся в состав группировки наемников и будут на различных должностях, которые не требуют наличия всех конечностей.

"Сапером пойдет. Если еще одна мина взорвется, железку оторвет – новую приварим", – продолжил глава группировки.

Пригожин счел необходимым отправлять воевать в Украину российских студентов и "симпатичных парней, которые ходят на дискотеки из ездят на Mersedes" из Подмосковья. Общество должно относиться к зекам с глубочайшим уважением, так как они лишились ног, добавил он.

"А закон они нарушать не должны. Человек приехал после войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцев. Причем части из них по 2 дня срока оставалось. Им просто родину хотелось защищать. Они — абсолютно полноценные члены общества и подлежат помилованию — как с чистого листа, будто из роддома только что принесли", — подытожил лидер наемников.

В Украине воюют до 50 тысяч наемников из "группировки Вагнера" — оценки Белого дома

В Белом доме недавно подсчитали примерное число "вагнеровцев", которые сейчас воюют в Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 22 декабря говорил о 50 тысячах наемников, из которых 10 тысяч — это контрактники, а остальные 40 тысяч — осужденные.

"Некоторые заключенные имеют серьезные заболевания", — заметил он.

По оценкам Белого дома, "группировка Вагнера" становится конкурирующим центром власти для армии РФ. Также наемники играют ключевую роль в боях под Бахмутом.

"Создается впечатление, что господин Пригожин готов просто бросать тела россиян в бахмутовскую мясорубку", — сказал он.

Пригожин, по сведениям Кирби, тратит более 100 млн долларов в месяц на финансирование операций "вагнеровцев" в Украине. Мотивация Пригожина — это желание повлиять на ситуацию в РФ, а также его отношениями с президентом Владимиром Путиным.

Отметим, что Пригожин 3 января жаловался на создание ВСУ "500 линий обороны" в Бахмуте, поэтому захватчикам весьма тяжело вести бои.

СМИ 23 декабря сообщали, что личный состав "группы Вагнера" пополняют за счет украинцев, которых депортировали из Херсонской и Николаевской областей. Известно, что Пригожин сам ездит по российским колониям и предлагает заключенным "поработать".

Евгений Пригожин 21 декабря предлагал сделать в "группе Вагнера" женское подразделение. По его мнению, женщин-заключенных можно привлечь к работе снайперами и диверсантами.