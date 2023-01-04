"Залізку на нозі відірве — нову приваримо": Пригожин пожартував над пораненими в Україні зеками

Засновник російського "угруповання Вагнера" вважає, що ув'язнені-інваліди не повинні порушувати закон і тікати додому із зони бойових дій. Частина може стати саперами, ця робота не передбачає наявність всіх кінцівок.

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Російські в'язні, які тяжко поранені і залишилися без кінцівок під час бойових дій в Україні, не повинні порушувати закон і їхати додому. Про це сказав керівник російського "угруповання Вагнера" Євген Пригожин, відео його спілкування із зеками з'явилося в соцмережах 3 січня, передає Фокус.

"Куля пройшла в потилицю, йому череп розірвало, він втратив зір і частково слух. Зараз чекає документів і нагород — хоче повернутися додому. Сестра чекає, каже, приїжджай, який є. Я зараз тут штовхав полум'яну промову і розповідав, що вони залишилися без ніг, без рук, без зору, але це не означає, що треба порушувати закон — їхати додому, чесно жити чи залишатися тут до кінця днів», — наголосив Пригожин.

За його словами, охочі воювати повернуться до складу угруповання найманців і будуть на різних посадах, які не вимагають наявності всіх кінцівок.

"Сапером піде. Якщо ще одна міна вибухне, залізку відірве — нову приваримо", — продовжив голова угруповання.

Пригожин вважав за необхідне відправляти воювати в Україну російських студентів та "симпатичних хлопців, які ходять на дискотеки з їздять на Mersedes" з Підмосков'я. Суспільство має ставитись до зеків з глибокою повагою, оскільки вони втратили ноги, додав він.

"А закон вони порушувати не повинні. Людина приїхала після війни, а перед цим сиділа в таборі і записалася добровольцями. Причому частини з них по 2 дні терміну залишалося. Їм просто батьківщину хотілося захищати. Вони — абсолютно повноцінні члени суспільства і підлягають помилуванню — як з чистого аркуша, ніби з пологового будинку щойно принесли", — підсумував лідер найманців.

В Україні воюють до 50 тисяч найманців із "угруповання Вагнера" — оцінки Білого дому

У Білому домі нещодавно підрахували приблизну кількість "вагнерівців", які зараз воюють в Україні. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 22 грудня говорив про 50 тисяч найманців, з яких 10 тисяч – це контрактники, а решта 40 тисяч – засуджені.

"Деякі ув'язнені мають серйозні захворювання", — зауважив він.

За оцінками Білого дому, "угруповання Вагнера" стає конкурентним центром влади для армії РФ. Також найманці грають ключову роль боях під Бахмутом.

"Складається враження, що пан Пригожин готовий просто кидати тіла росіян у бахмутівську м'ясорубку", — сказав він.

Пригожин, за даними Кірбі, витрачає понад 100 млн доларів на місяць на фінансування операцій "вагнерівців" в Україні. Мотивація Пригожина це бажання вплинути на ситуацію у РФ, а також на його стосунки з президентом Володимиром Путіним.

Зазначимо, що Пригожин 3 січня скаржився на створення ЗСУ "500 ліній оборони" у Бахмуті, тому загарбникам дуже важко вести бої.

ЗМІ 23 грудня повідомляли, що особовий склад "групи Вагнера" поповнюють за рахунок українців, яких депортували з Херсонської та Миколаївської областей. Відомо, що Пригожин сам їздить російськими колоніями і пропонує ув'язненим "попрацювати".

Євген Пригожин 21 грудня пропонував зробити у "групі Вагнера" жіночий підрозділ. На його думку, жінок-в'язнів можна залучити до роботи снайперами та диверсантами.