"Геноцидная война": в ГУР рассказали о наступательных действиях РФ в 2023 году (видео)

Спикер ГУР МО Андрей Юсов считает, что Владимир Путин рассматривает территорию оккупированного Крыма и Беларуси для возможного проведения ядерных провокаций.

Related video

В 2023 году целями Российской Федерации в войне против Украины могут стать выход ВС РФ на границы Донецкой и Луганской областей и сохранение сухопутного коридора в Крым. Об этом заявил представитель пресс-службы главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью каналу "FREEДOM".

"Есть стратегические цели и задачи сумасшедшего диктатора – геноцидная война на уничтожение украинского народа и украинской государственности. Но если говорить о военных задачах, то целью может быть выход на административные границы Донецкой и Луганской областей или удержание сухопутного коридора в Крым", — считают в ГУР.

Юсов добавил, что эти планы являются бесперспективными и отметил, что украинской разведке известно о всех перемещениях сил противника. По его словам, параллельно Россия может проводить провокации на Харьковском направлении или на северной границе для отвлечения украинских средств и сил обороны.

В пресс-службе ГУР также прокомментировали расположение российских носителей ядерных боеприпасов в Крыму. По словам Юсова, нельзя полностью исключать возможность ядерного удара со стороны РФ, однако это только приблизит конец режима Кремля.

"Да, есть информация о том, что оккупированный Крым и территория современной Беларуси Путиным рассматриваются для проведения подобного рода провокаций. Вся эта информация отслеживается", — сказал Юсов.

Андрей Юсов сообщил, что Украина располагает разведданными по данному вопросу и уверил, что "неожиданностью это не станет". Он также рассказал, сколько у РФ еще осталось дронов-камикадзе.

"Дроны еще есть и сегодня можем говорить об остатках в районе сотни. Также мы готовимся к новым поставкам "Шахедов". К сожалению, есть подписанные контракты", — констатировал спикер.

По его словам, в ближайшее время атаки беспилотников со стороны РФ могут продолжаться. При этом Юсов отметил высокий уровень работы украинских сил ППО.

[ + – ] Интервью Андрея Юсова

Юсов также отреагировал на то, что в РФ запускают беспилотники вдоль Днепра, где они становятся практически невидимыми для украинских радиолокационных станций. По его словам, в Украине ведется работа над этой проблемой и в дальнейшем эффективность борьбы с "Шахедами" будет возрастать.

Напомним, что руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу 4 января сообщил, что в марте 2023 года боевые действия будут "самыми жаркими", после чего Украина нанесет окончательное поражение России.

Фокус также писал о том, что по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, новый массированный ракетный удар ВС РФ по Украине может быть нанесен до 9 или 10 января.