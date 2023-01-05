"Геноцидна війна": у ГУР розповіли про наступальні дії РФ у 2023 році (відео)

Спікер ГУР МО Андрій Юсов вважає, що Володимир Путін розглядає територію окупованого Криму та Білорусі для можливого проведення ядерних провокацій.

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У 2023 році цілями Російської Федерації у війні проти України можуть стати вихід ЗС РФ на кордони Донецької та Луганської областей та збереження сухопутного коридору до Криму. На цьому наголосив представник пресслужби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю каналу "FREEДOM".

"Є стратегічні цілі та завдання божевільного диктатора – геноцидна війна на знищення українського народу та української державності. Але якщо говорити про військові завдання, то метою може бути вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей або утримання сухопутного коридору до Криму", — вважають у ГУР.

Юсов додав, що ці плани є безперспективними та зазначив, що українській розвідці відомо про всі переміщення сил противника. За його словами, паралельно Росія може проводити провокації на Харківському напрямку чи на північному кордоні для відволікання українських засобів та сил оборони.

У пресслужбі ГУР також прокоментували розташування російських носіїв ядерних боєприпасів у Криму. За словами Юсова, не можна повністю виключати можливість ядерного удару з боку РФ, проте це лише наблизить кінець режиму Кремля.

"Так, є інформація про те, що окупований Крим і територія сучасної Білорусі Путіним розглядаються для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується", — сказав Юсов.

Андрій Юсов повідомив, що Україна має у своєму розпорядженні розвіддані з цього питання і запевнив, що "несподіванкою це не стане". Він також розповів, скільки у РФ ще залишилося дронів-камікадзе.

"Дрони ще є і сьогодні можемо говорити про залишки в районі сотні. Також ми готуємося до нових поставок "Шахедів". На жаль, є підписані контракти", — констатував речник.

За його словами, найближчим часом атаки безпілотників із боку РФ можуть продовжуватися. При цьому Юсов наголосив на високому рівні роботи українських сил ППО.

[ + – ] Інтерв'ю Андрія Юсова

Юсов також відреагував на те, що у РФ запускають безпілотники вздовж Дніпра, де вони стають практично невидимими для українських станцій радіолокації. За його словами, в Україні ведеться робота над цією проблемою і надалі ефективність боротьби з "Шахедами" зростатиме.

Нагадаємо, що керівник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю американському телеканалу 4 січня повідомив, що у березні 2023 року бойові дії будуть "найспекотнішими", після чого Україна завдасть остаточної поразки Росії.

Фокус також писав про те, що за словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скибицького, новий масований ракетний удар ЗС РФ по Україні може бути завданий до 9 чи 10 січня.