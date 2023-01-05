Тысячи бойцов обучаются: в США не ожидают замедления боевых действий зимой, – WP

В администрации Байдена не только не видят замедления боевых действий, но и возможности паузы в войне "ближайшем будущем".

Related video

В США не ожидают, что интенсивность боевых действий в ближайшее время уменьшится, поэтому рассматривается вопрос о поставках бронетехники. Об этом сообщает The Washington Post.

Поставки бронированных машин для украинской армии будет очередным этапом военной помощи Украине. Армии необходимо иметь возможность проводить масштабные и общевойсковые маневры. Для этого ВСУ нужна механизация.

Администрация Байдена не ожидает, что в зимний период времени боевые действия будут замедляться. Более того, приостановление боестолкновений невозможно "в ближайшем будущем". На Западе украинские военные теперь проходят обучение для работы в составе целых соединений. Ранее оно ограничивалось только осваиванием новых видов техники.

Также в издании отмечают, что США готовятся передать Украине БМП M2 Bradley, однако из-за логистических проблем о танках Abrams речи не идет. Вместе с тем Германия продолжает отказывать Украине в поставках танков Leopard 2 и БМП Marder боясь вызвать эскалацию войны.

Напомним, 4 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине боевых бронированных машин AMX-10RC и БТР Bastion.

2 января в парламенте Германии заявили, что вопрос поставки танков Leopard 2 должны решать партнеры по НАТО.