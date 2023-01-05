Тисячі бійців навчаються: у США не очікують уповільнення бойових дій взимку, – WP

В адміністрації Байдена не лише не бачать уповільнення бойових дій, а й можливості паузи у війні "в найближчому майбутньому".

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У США не очікують, що інтенсивність бойових дій найближчим часом зменшиться, тому розглядається питання про постачання бронетехніки. Про це повідомляє The Washington Post.

Постачання броньованих машин для української армії буде черговим етапом військової допомоги Україні. Армії необхідно мати можливість проводити масштабні та загальновійськові маневри. Для цього ЗСУ потрібна механізація.

Адміністрація Байдена не очікує, що в зимовий період бойові дії сповільнюватимуться. Більше того, призупинення бойових зіткнень неможливе "в найближчому майбутньому". На Заході українські військові наразі проходять навчання для роботи у складі цілих з'єднань. Раніше воно обмежувалося лише освоюванням нових видів техніки.

Також у виданні зазначають, що США готуються передати Україні БМП M2 Bradley, проте через логістичні проблеми про танки Abrams не йдеться. Водночас Німеччина продовжує відмовляти Україні у постачанні танків Leopard 2 та БМП Marder, боячись викликати ескалацію війни.

Нагадаємо, 4 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні бойових броньованих машин AMX-10RC та БТР Bastion.

2 січня у парламенті Німеччини заявили, що питання постачання танків Leopard 2 мають вирішувати партнери по НАТО.