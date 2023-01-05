ВСУ бьют по складам с БК, так как наступление "вагнеровцев" под Бахмутом застопорилось, — СМИ

Глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин признается, что продвижение российских сил в районе города проходит очень медленно и с трудом. Это дает возможность украинской армии атаковать склады ВС РФ с боеприпасами.

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Вооруженные силы Украины наносят удары по российским складам с боеприпасами в районе Бахмута, так как наступление "Группы Вагнера" застопорилось. Об этом пишет издание Newsweek.

Как сообщил официальный представитель ВСУ Сергей Череватый, украинские ракетные войска и артиллерия наносят удары по разным военным целям в районе Бахмута, где продолжаются жаркие бои. В первую очередь, целью являются скопления живой силы противника, а также техника и склады с оружием. Так, в среду, 4 января, были уничтожены два склада с боеприпасами возле Авдеевки и рядом с Лиманом.

Сам глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в интервью агентству РИА Новости признался, что продвижение российских наемников в Бахмуте проходит медленно и с трудом. По его словам, каждый дом в украинском городе превратился в крепость. Любой из них приходится захватывать неделями. И как только одна такая "крепость" переходит под контроль россиян, за ней оказывается следующая и следующая.

"Это — крепость в каждом доме. Поэтому за каждый дом ребята бодаются. Иногда не один день, а неделями. Один дом взяли, потом второй, третий", — прокомментировал он.

По данным Министерства обороны Великобритании, украинская сторона в течение последних десяти дней значительно усилила свою группировку в Бахмуте, перебросив туда подкрепление. По данным британской разведки, в середине декабря атаки российской пехоты и "вагнеровцев" на украинский город участились, однако эти операции "плохо поддерживались".

"Маловероятно, что в ближайшие недели Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом", — считают в Минобороны Великобритании.

Напомним, 4 января глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что ВСУ смогли отбросить ВС РФ за пределы Бахмута. По его словам, невыгодное положение оккупантов способствует тому, что они несут потери, "которые не считают".

В тот же день издание Wall Street Journal написало, что российские войска приостановили наступление на город Бахмут в Донецкой области. Командование ВС РФ решило перебросить часть огневых средств на прилегающие районы, в том числе на Соледар.